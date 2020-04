Ρονάλντο σε Μπέκαμ: «Όταν πίνω κρασί, τα αγγλικά μου γίνονται καλύτερα»! (vid)

Ο νυν ιδιοκτήτης της Βαγιαδολίδ, που μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχε αποφασίσει να μην κάνουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του το τεστ για τον κορονοϊό από τη στιγμή που υπήρχαν άλλοι με μεγαλύτερη ανάγκη, μάζεψε ξανά όλους τους αστέρες του παρελθόντος της Ρεάλ σε μια επικοινωνία μέσω live βίντεο.

Προτού μπουν όλοι στην κουβέντα, ο Ρονάλντο τα είπε για λίγο μόνο με τον Μπέκαμ που τον ρώτησε αν έμαθε καλύτερα αγγλικά, για να πάρει την απάντηση: «Όταν πίνω κρασί, τα μιλάω πολύ καλύτερα»!

Beckham: "How's your English"

Ronaldo: "It's bad...but when I drink wine it gets better"

@Ronaldo pic.twitter.com/pxbCDR4Ow0

— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 9, 2020