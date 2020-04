Το αποτέλεσμα της δημιουργίας του... καλλιτέχνη είναι εντυπωσιακό, αφού είναι πιστό στη φωτογραφία στην οποία βασίστηκε ο άνθρωπος που έκανε την καλλιτεχνία.

Απίστευτη λεπτομέρεια στα μάτια, το στόμα και το μαλλί!

Δείτε το βίντεο:

Just watched this three times.

IG: Taocixiansheng @TeamMessi pic.twitter.com/AvBCzY66AT

— thesportsman (@TheSportsman) April 9, 2020