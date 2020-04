Ο Ζιντάν οργάνωσε βιντεοκλήση με τους παίκτες για να πούνε τα νέα τους (pic)

bwin - Περισσότερα από 2100 φρουτάκια για να επιλέξεις. |21+

Ετσι και οι παίκτες της Ρεάλ, οι οποίοι έχουν να βρεθούν από κοντά εδώ και τρεις εβδομάδες, θέλησαν να τα πούνε ξανά όλοι μαζί μέσω βιντεοκλήσης.

Μετά από πρωτοβουλία του Ζινεντίν Ζιντάν, οι Μαδριλένοι συνδέθηκαν όλοι από τα σπίτια τους με βίντεοκληση, με τον Γάλλο τεχνικό να έχει την ευκαιρία να τα πει με όλους τους παίκτες του.

Προφανώς και το θέμα συζήτησης δεν αφορούσε τακτικές και συστήματα μιας και δεν γνωρίζει κανείς πότε θα επανέλθει η αγωνιστική δράση στην Ισπανία.

Παρ' όλα αυτά μέσω αυτή της σύνδεσης ο Ζιντάν θέλησε να κρατήσει ενωμένους τους παίκτες του, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες δίνοντας τους κουράγιο να συνεχίσουν τις προπονήσεις σπίτια τους.

Zinedine Zidane organises video call for the entire Real Madrid squad on Friday evening.

No tactics were discussed, as this was just a call to catch up on a personal level. [Marca] pic.twitter.com/baTomnJZog

— SMFutball (@SMFutball) April 4, 2020