Η Μπαρτσελόνα «έκλεισε» φιλικό με την Ιγουαλάδα, που πλήττεται από τον κορονοϊό στην Καταλονία

Μήνυμα συσπείρωσης, αντοχής και ελπίδας εν μέσω κορονοϊού έστειλε η Μπαρτσελόνα από κοινού με την επίσης καταλανική Ιγουαλάδα, προγραμματίζοντας φιλικό αγώνα ενόψει της εξόδου από την πανδημική κρίση.

Ο σύλλογος της τέταρτης κατηγορίας Ισπανίας εδρεύει στην ομώνυμη περιοχή που έχει πληγεί από τον Covid-19 περισσότερο από κάθε άλλο σημείο της Καταλονίας. Για τον σκοπό αυτό, οι Μπλαουγκράνα αποδέχθηκαν το κάλεσμα για έναν φιλανθρωπικό αγώνα, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα στη μάχη κατά του ιού.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, το φιλικό ματς θα διεξαχθεί στο «Μουνισιπάλ ντε Λες Κόμες», γήπεδο της Ιγουαλάδα, με την ακριβή ημερομηνία να εκκρεμεί αφού προς στιγμήν κρίνεται απαγορευτική οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση στη χώρα.

El @FCBarcelona_cat visitarà Les Comes per enfrontar-se al CF Igualada, en un partit benèfic per recaptar fons per la lluita contra el Covid-19. Un esdeveniment que obre un raig de llum en aquests moments tant complicats. Més informació a https://t.co/LeE9Y35OWl#SomBlaus pic.twitter.com/dyGePk1qOY

— Club Futbol Igualada (@CFIgualada_) April 2, 2020