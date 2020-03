Μέσι, ο Τσε της Μπαρτσελόνα: Το φοβερό πρωτοσέλιδο της Equipe! (pic)

O Λιονέλ Μέσι πριν λίγες μέρες δώρισε ένα εκατομμύριο ευρώ για δύο νοσοκομεία, το ένα στην Βαρκελώνη και το άλλο στο Ροσάριο για να βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού.

Επιπλέον με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα Αργεντινός, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έδειξαν πως δέχονται τη μείωση του μισθού τους κατά 70%, ενώ πρόσθεσαν πως θα προσφέρουν κι ακόμα περισσότερο ώστε όλοι οι υπάλληλοι του κλαμπ να παίρνουν τον δικό τους μισθό στο 100%.

Η Εquipe δημιούργησε ένα απίθανο πρωτοσέλιδο για τον σταρ των Καταλανών, στον οποίο έδωσε το όνομα ο «Τσε της Μπαρτσελόνα», ενώ η φωτογραφία ήταν κράμα Μέσι και Τσε Γκεβάρα.

Και δυο τους γεννήθηκαν στο Ροσάριο της Αργεντινής. Ο επαναστάτης-σύμβολο και ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών.

Δείτε το φοβερό πρωτοσέλιδο.

Striking cover of L’Equipe tomorrow. Well, Che and Messi both from Rosario. pic.twitter.com/w72bwnc208

— Andy Mitten (@AndyMitten) March 30, 2020