Δεν θα ήταν εύκολο να ήσουν παιδί, να είχες αγώνα το πρωί της Κυριακής με την ομάδα σου και στην αντίπαλη να ξεκινάει βασικός ο Λιονέλ Μέσι.

Συμπόνια και κατανόηση το λιγότερο, λοιπόν, σε όσα παιδάκια έτυχε να τον αντιμετωπίσουν, αποτυχημένα στην εξαιρετική πλειονότητα των περιπτώσεων.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter με τα κατορθώματά του στα «τσικό» της Αργεντινής, ο 8χρονος Λιονέλ Μέσι ταλαιπωρούσε ακατάπαυστα τις αντίπαλες άμυνες, σώριαζε τον έναν παίκτη μετά τον άλλον (με μπασκετικούς όρους… έσπαγε αστραγάλους) και ουσιαστικά προμήνυε τι θα ακολουθήσει όταν μεγαλώσει, ενήλικας προς ενήλικες πλέον.

Δείτε το εκπληκτικό ρετρό βίντεο με τον άπιαστο Λίο:

An 8 year old Lionel Messi sitting kids down left right and centre pic.twitter.com/IYcktqyhqk

— Mirror Football (@MirrorFootball) March 30, 2020