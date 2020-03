Ποιος θα ξεχάσει το «πάτημα» με τακουνάκι του Γκούτι στον Μπενζεμά; Τις no-look πάσες του άλλοτε χαφ της Ρεάλ στον Ζινεντίν Ζιντάν;

Είχε ένα μοναδικό τρόπο για να βγάζει τους συμπαίκτες του απέναντι από το τέρμα και αυτοί να σκοράρουν με ευκολία. Η τεχνική κατάρτισε που διέθετε τον έκανε απρόβλεπτο στον αγωνιστικό χώρο.

Περνούσε με άνεση κάθε του αντίπαλο και στη συνέχεια με ένα μαγικό τρόπο έβρισκε τον συμπαίκτη του ακόμα κι αν αυτός ήταν στην άλλη πλευρά του γηπέδου.

Θυμηθείτε μέσα από ένα βίντεο ενός λεπτού όλες τις μαγικές ασίστ του 43χρονου πλέον, Γκούτι.

One whole minute of pure unadulterated assist porn. pic.twitter.com/wR4ZluLeI0

— Football Tweet (@Football__Tweet) March 28, 2020