Η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον Μπρέιθγουεϊτ τον Φεβρουάριο και τον βγάζει στο σφυρί ένα μήνα μετά

Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» δεν έμεινε ικανοποιημένη από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του έμπειρου Δανού επιθετικού και ετοιμάζονται το καλοκαίρι να τον παραχωρήσουν με κόστος 16 εκ. ευρώ.

Θυμίζουμε πως είχε αποκτηθεί από την Λεγανές έναντι 16 εκ. ευρώ με την Μπαρτσελόνα να του βάζει ρήτρα αποδέσμευσης στα 300 εκ. ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα Εβερτον και Γουεστ Χαμ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του.

Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει με λιγότερα λεφτά από ότι τον αγόρασε.

Ο 28χρονος φορ έχει καταγράψει μόλις 3 συμμετοχές, χωρίς να έχει συμπληρώσει 90 λεπτά αγώνα.

Everton and West Ham 'want Barcelona striker Martin Braithwaite' as Nou Camp chiefs demand £15m https://t.co/p0Liij3auY pic.twitter.com/JzJeGGEayJ

— EPL (@EPL_Lover) March 28, 2020