Ο Αργεντινός ηγέτης της Μπαρτσελόνα διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ για ενίσχυση στο κομμάτι της Υγείας και των προσπαθειών που καταβάλλονται στην Ισπανία, η οποία πλέον παρατηρεί ολοένα και αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από τον Covid-19.

Η κλινική της Βαρκελώνης θέλησε να ευχαριστήσει τον Μέσι δημόσια και το έκανε με μια ανάρτηση στα social media, δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη προς τον σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» για την στήριξη και την αφοσίωση στον σημαντικό σκοπό...

Leo Messi donates for the fight against #COVIDー19 at Hospital Clínic. Thank you, Leo, for your commitment and support. @idibaps #Covid19 #StayAtHome

