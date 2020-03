Οι Μέσι παίζουν «κορόιδο» με τον γλυκό Χουλκ (vid)

Ένα είναι σίγουρο για τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κάνει ό, τι μπορεί για να μην πλήττει στην καραντίνα στην οποία βρίσκεται λόγω κορονοϊού, στο σπίτι του στο Καστελδεφέλς, ένα παραθαλάσσιο προάστιο της Βαρκελώνης.

Συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο «Toilet paper challenge», δεν ξεχνάει να γυμνάζεται σκληρά για όταν (με το καλό) επιστρέψει η δράση και, συν τοις άλλοις, παίζει «κορόιδο» με τους μεγαλύτερους γιους του, Τιάγκο και Ματέο, με... θύμα τον τεράστιο σκύλο τους, Χουλκ!

Messi and his kids were giving Hulk the runaround

(via otro) pic.twitter.com/Lxctv8pUhQ

— ESPN FC (ESPNFC) March 22, 2020