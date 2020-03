Η καραντίνα κάπως πρέπει να περάσει και η αλήθεια είναι πως είναι τρομερά τυχεροί όσοι έχουν κήπο και μπορούν να περάσουν αρκετές από τις ώρες της ημέρας τους εκεί.

Οι Ραούλ Νάβας και Φραν Μέριδα, είναι συμπαίκτες στην Οσασούνα και μένουν ο ένας δίπλα στον άλλον, με έναν φράχτη να χωρίζει τις αυλές τους.

Έτσι, βρήκαν την ευκαρία να παίξουν ποδοβόλεϊ, έστω και με λίγο μεγαλύτερη δυσκολία από το διχτάκι που θα βάζουν στο προπονητικό της ομάδας τους...

Osasuna players Raúl Navas and Fran Mérida who are also neighbors, playing football tennis between their gardens.

This is brilliant! pic.twitter.com/DEPOrbG6xJ

— Football Tekkers (@FootballVines) March 21, 2020