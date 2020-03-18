Οι 10 καλύτερες γκολάρες του Λουίς Σουάρες (vid)

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ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
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ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
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ΜAΙΝΤΖ -
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
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ΚΟΛΩΝΙΑ 1
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ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
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ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
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ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
Μπορεί αγωνιστική δράση να μην υπάρχει εξαιτίας του κορονοϊού, ωστόσο η La Liga φρόντισε να μας υπενθυμίσει τα 10 καλύτερα γκολ που έχει πετύχει ο Λουίς Σουάρες φέτος με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.