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  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -

    PRE-MATCH

  • ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    vs

    ΣAΛΚΕ -

    PRE-MATCH

  • ΛΕΙΨΙΑ -

    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΚΟΛΩΝΙΑ -

    vs

    ΜAΙΝΤΖ -

    PRE-MATCH

  • ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ -

    PRE-MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -

    PRE-MATCH

  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -

    vs

    ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -

    vs

    ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -

    vs

    ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -

    vs

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -

    vs

    ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -

    vs

    ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΠοδόσφαιροLa LigaBarcelona
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Οι 10 καλύτερες γκολάρες του Λουίς Σουάρες (vid)

Οι 10 καλύτερες γκολάρες του Λουίς Σουάρες (vid)

Οι 10 καλύτερες γκολάρες του Λουίς Σουάρες (vid)

Μπορεί αγωνιστική δράση να μην υπάρχει εξαιτίας του κορονοϊού, ωστόσο η La Liga φρόντισε να μας υπενθυμίσει τα 10 καλύτερα γκολ που έχει πετύχει ο Λουίς Σουάρες φέτος με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Απολαύστε τα!

 

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