Πρώτο κρούσμα στη La Liga: Θετικός στον κορονοϊό ο Γκαράι της Βαλένθια (pic)

Ο 33χρονος στόπερ ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Βαλένθια γνωστοποίησε μέσω Instagram πως διαγνώστηκε με civod-19.

Ωστόσο, η κατάσταση του παραμένει σταθερή, με τον ίδιο να τονίζει πως θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των γιατρών.

«Το 2020 δεν ξεκίνησε καλά για εμένα. Βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Νιώθω καλά και το μόνο που πρέπει να κάνω είναι ακούσω πιστά όσα μου πουν οι γιατροί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε πως λόγω του τραυματισμού, ο Γκαράι δεν είχε αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια της Βαλένθια με την Αταλάντα στο Champions League.

Το Μπέργκαμο όπου είναι η έδρα της ιταλικής ομάδας βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Ezequiel Garay has tested positive for COVID-19. He's first footballer from La Liga to get the virus. pic.twitter.com/USi9j03xQ2

— FootTwo (@footietwo) March 15, 2020