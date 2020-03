Η ωμή αλήθεια της Λεγανές: «Χωρίς κόσμο δεν είναι ποδόσφαιρο» (pics)

Από την στιγμή που ανέβηκε στην La Liga, η Λεγανές έχει κερδίσει τους ουδέτερους φιλάθλους με τις εμπνευσμένες αφίσες της πριν από εντός έδρας αγώνες της. Και, εν αναμονή της διακοπής του πρωταθλήματος στην Ισπανία, η ομάδα του Δημήτρη Σιόβα επέλεξε να πει την ωμή αλήθεια για την αναμέτρηση με την Βαγιαδολίδ, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του κοροναϊού.

«Δεν έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε. Χωρίς κόσμο δεν είναι ποδόσφαιρο» ανέφερε χαρακτηριστικά η αφίσα της μαδριλένικης ομάδας, με hastag το μήνυμα «Μάτια που δεν βλέπουν, καρδιά που δεν νιώθει».

ONLINE POSTER I Nothing to tell. No Fans, No Football. LeganésRealValladolid https://t.co/nH5BqCp8De

— C.D. Leganés (CDLeganes_en) March 11, 2020