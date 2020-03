Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να είχε ξανά τα μαύρα της τα χάλια αλλά ο Καρίμ Μπενζεμά πέτυχε κάτι που θα έχει να θυμάται.

Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», απέναντι στην Μπέτις, το 162ο τέρμα του στη La Liga και έφτασε έτσι τον Σαμουέλ Ετό που είναι 12ος στη σχετική λίστα.

La Liga goals

Karim Benzema goes level with @setoo9 as the 12th highest scorer of all time in the Spanish top flight pic.twitter.com/WSBHo7oqDx

— Goal (@goal) March 8, 2020