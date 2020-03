Η Μπαρτσελόνα τρολάρει τον Κριστιάνο για χάρη του Μέσι!

Με το πέναλτι – γκολ στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 438 σε 474 ματς της La Liga και άφησε δεύτερο τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία).

Προτού αντιμετωπίσει την Ίντερ στο derby d' Italia (08/03, 21:45), ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους έχει 437 γκολ σε 540 ματς, με την Μπαρτσελόνα να μην χάνει την ευκαιρία να... τρολάρει τον άλλοτε άσο της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η φυσική τάξη του σύμπαντος αποκαταστάθηκε» ήταν το σχόλιο των Μπλαουγκράνα στον λογαριασμό τους στο Twitter, αφιερωμένο στον Μέσι, αλλά βεβαίως και στον Κριστιάνο.

The natural order of the universe has been restored. https://t.co/cRT1BSJjpX

