ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 111vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
LIVE
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 1
LIVE
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 1vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ 1
LIVE
LEE SO-RA 0vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 1
LIVE
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ 0vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
LIVE
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1
LIVE
RISA USHIJIMA 0vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 1
LIVE
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 1vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ 0
LIVE
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 1vs
ANDRES HAEFELE 0
LIVE
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ 0vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 1
LIVE
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 0
LIVE
MA/XUN 0vs
HONTAMA/KUWATA 0
LIVE
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 0vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ 0
LIVE
KAJI/NAMIGATA 1vs
KOBORI/SHIMIZU 0
LIVE
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 0vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ 0
LIVE
HAJEK/VILARDO 0vs
KOVACIC/PECAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 1vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 2vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 1vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 1vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHIARA DI TOMMASO 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRANKOVIC/FOWLER 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
GARLAND/KUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ 1vs
SLOANE STEPHENS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARAD/MATARUGA 0vs
POULOS/SYMONS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
BARRY/TOMIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
HONDO/KAWAMURA 0vs
BAINS/BEREZOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
OSBORNE/SHARMA 0vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARCLAY/MEAGHER 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELLAVEDOVA/MA 0vs
CORBETT/IBRAHIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
UREKE/ZAKARLYUK 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 2vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/SMITH 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DI TOMMASO/MARSHALL 0vs
HOSOGI/MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 1vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELANEY/MAHER 0vs
PURCELL/PUTTERGILL 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
COURT/SWEENY 0
ΤΕΛΙΚΟ
NOGUCHI/TAJIMA 2vs
CRNOKRAK/GREEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
ADDISON/DELANEY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 2vs
MUSTAFA CAN GUNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 2vs
ADESUWA OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
GOKBERK SARITAS 0vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
HUA RUNHAO -vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ -vs
TENA LUKAS -
ILNYTSKY/SASNOUSKI -vs
MORAING/ROSENKRANZ -
PUJOL NAVARRO/SAEZ -vs
ALTUNA/WILLIS -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
RAMADAN/SHAABAN -vs
AMR/HABIB -
UCHIJIMA/ZHANG -vs
KAJITANI/SATO -
IMANISHI/YONEHARA -vs
HAYASHI/MORISAKI -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
CHRISTOFFER SOLBERG -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
RASLAN/SANCHEZ -
LAMENS/SIMION -vs
MARKOVA/RADISIC -
TIAGO TORRES -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ -
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
REBEKA MASAROVA -
JIRI LEHECKA -vs
DUSTY BOYER -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
NICOLO TURCHETTI -
VERA LAPKO -vs
CAMILA GIORGI -
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ -
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ -vs
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ -
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
CAIJSA HENNEMANN -vs
MARTINA BIAGIANTI -
ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
TERENCE ATMANE -vs
ΖΟΝΚΟΥΡ ΡΟΝΑΡ -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
J. BOUZAS MANEIRO -vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
STAMATIOS KAPIRIS -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
DALILA SPITERI -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
MAYYA GORBUNOVA -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
LUKAS KRAINER -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -vs
CHRISJAN VAN WYK -
HIRATA/NAGATA -vs
AYUKAWA/SEMA -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
JANI/SHERIF -vs
ANIL/VANGELOVA -
MANAFOV/PICHLER -vs
MOHD/SYED NAGUIB -
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
ANSHBA/PACHKALEVA -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
CREPALDI/RICCA -vs
GENGEL/POLJAK -
ADAMEK/AMIROV -vs
IGOSHIN/TYURNEV -
BOONE/OSABUOHIEN -vs
ALHUSSEIN/ZOLOTAREVA -
CRETU/IVANOV -vs
JERMAR/POSPISIL -
NABIL/RAMY -vs
LEE/ROMEO -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
DELIEN KLEINHANS -
KRASNOVA/SELEKHMETEV -vs
KALAITZIS/PYSSON -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ -vs
JIL BELEN TEICHMANN -
ALEC BECKLEY -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
CARIPI/HUNTER -vs
KRSTIN/RADOJKOVIC -
FANSELOW/MERTENS -vs
ROGLAN/WINTER LOPEZ -
ASTAKHOVA/DEMA -vs
BAYKAN/KAJEVIC -
BOYER/DAMM -vs
DIARRA/NOUZA -
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ -vs
ΦAΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ -
HERAZO/LIZARAZO -vs
GALFI/STRAKHOVA -
FALLERT/MORENO -vs
BARROSO/COPPINI -
DANILINA/KOVAL -vs
GUO/HAN -
HELLER/TOREBKO -vs
BATTAGLINO/MICELI -
ΠΟΛ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
OZ/SEZER -vs
KAN/MOLINARO -
ΜΑΡΤΙΝΟΦ ΝΤΙAΝΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
JASMIJN GIMBRERE -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
ROBILLARD-MILLETTE -vs
ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ -
LORENZO ROTTOLI -vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
GIRARDI/KULHAVA -vs
MIHAIL/TREVISAN -
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
DUDDUPUDI/GUNDUBOINA -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
LARA VAN DER MERWE -
CHLPAC/MARTINICH -vs
FULOP/KALLISTROU -
BOMBARA/MARINO -vs
DEMEROUTIS/EHRENSCH. -
BERGEN/DUCA -vs
MATOULA/SPIRIDIS -
CORNUT/SCHMITZ -vs
HODKIN/SCHINAS -
CAPPELLETTI/ROCCHETT -vs
CUROVIC/OSTLUND -
JANIS/NAREYKA -vs
HAMPEL/OBERLEITNER -
BILGIN/ILKEL -vs
CEPEL/VEREMEYCHUK -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
BEJENARU/SCHWARTZMAN -
AHREN MOONGA/NG -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
LO/MORITANI -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
BEREZNYAK/KIMCHI -vs
FALKOWSKA/KUBKA -
MANJI/STEVENSON -vs
OKAMURA/WATANABE -
SAKELLARIDIS/SAKELL. -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
CAMERANO/VAN POPPEL -
GIANNI MINA -vs
JULES OKALA -
TSHEGOFATSO TSIANG -vs
BERFU CENGIZ -
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
ΑΤΖΟΥΚΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΧΕ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
FOUAD/FOUAD -vs
NOVAC/VIG -
FRIEDSAM/MINELLA -vs
PAAR/WACHACZYK -
INIGO CERVANTES -vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ -
CARR/DENOLLY -vs
CHINGONO/TSIANG -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BIZHUKOVA/MATUSOVA -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
BARAN CENGIZ -
TURKER/AKKOYUN -vs
BORZA/DIMA -
JANDRIC/RAJKOVIC -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
GORBUNOVA/ZAWADZKA -vs
GADIENT/KARAMOKO -
KALYANPUR/SURESHKUM. -vs
BINDA/MINC -
JASKIEWICZ/SHAN -vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -
DALLA VALLE/ZIMA -vs
GIACOMINI/KIVATTSEV -
BECKER/MALAN -vs
KRUGER/LOUBSER -
HE/HUA -vs
EVERY/PISANE -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
GASPAR/MASAROVA -vs
CADAR/STAMATOVA -
ERNAELSTEEN/MEERSCH. -vs
BOBROV/ERLER -
IONE/LEHECKA -vs
THANOS/XILAS -
BOUZAS/CUSTIC -vs
KLASEN/KOELZER -
CELEBIC/SAVELJIC -vs
KAPIRIS/STAMOULOS -
NIEDERMEIER/ZUND -vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA -
COLMEGNA/SPITERI -vs
ARCIDIACON/HORACKOVA -
GADAMAURI/HASSON -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
DIATCHEN./DZALAMIDZE -vs
BUCSA/HEISEN -
DUSSIN/JONCOUR -vs
BINDING/CACAO -
BANES/ELLIS -vs
BOTHWELL/HARRIS -
COELHO/GRACA -vs
SALGADO/TORRES -
DEN HEIJER/TURCHETTI -vs
BONADIO/TRESCA -
MARETHA BURGER -vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
MOLINO/OLIVER -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
GRANOLLERS/VERVOORT -vs
GAKHOV/LOPEZ -
MITU/OLARU -vs
CASCINO/JACQUEMOT -
ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ -
JUAN OTEGUI -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
BENJAMIN AMBROSIO -vs
JOAO PEDRO SORGI -
HEATHER WATSON -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
CEKIRGE/FERNANDEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
LAUREN DAVIS -vs
ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ -
D. DUTRA DA SILVA -vs
S. RODRIGUEZ TAVERNA -
ΑΛΤΜAΙΕΡ ΝΤAΝΙΕΛ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ALCARAZ/PEREZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
PURCELL/SMITH -vs
COSSU/MANNARINO -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
DESCHAMPS/VALSECCHI -
DARYA KASATKINA -vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ -
JUAN CERUNDOLO -vs
GUIDO JUSTO -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
DIAZ ACOSTA/TIRANTE -
KATERINA BONDARENKO -vs
SARA SORRIBES TORMO -
LISTER/SIZIKOVA -vs
KATO/WANG -
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
AGUSTIN VELOTTI -
PRIHODKO/WEIS -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
CERVANTES/ROCA -vs
HAMOU/MINA -
ROUMANE/SLOBODCHIKOV -vs
KOUZNETSOV/MARTINEZ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
LESLEY PATTINAMA -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
JESSICA PEGULA -
ΣΜΙΘ ΚΙΓΙAΝ -vs
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -
NOAH RUBIN -vs
LUCAS POUILLE -
ANNA KALINSKAYA -vs
USUE ARCONADA -
MONA BARTHEL -vs
IRINA BEGU -
SEM VERBEEK -vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ -
DUTRA DA SILVA/SORGI -vs
HIDALGO/MONZON -
OLIVIERI/VILARO -vs
URYSON/VILLANUEVA -
BERNARD TOMIC -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
DOLEHIDE/SHARMA -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
BAEZ/GALARZA -vs
ARRECHE/CASANOVA -
CAROU/COMESANA -vs
ARGUELLO/EGEA -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
JASON KUBLER -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -vs
WANG XINYU -
LESYA TSURENKO -vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
HARRIET DART -vs
LAURA SIEGEMUND -
YANINA WICKMAYER -vs
MADISON BRENGLE -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -
ΝAΝΤΑ ΓΚΟΒΙΝΤ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΚΑΣΤΕΛΝΟΥΟΒΟ ΛΟΥΚΑ -
ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ -vs
TOBY ALEX KODAT -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
ADAMCZAK/SANCHEZ -
JUSTO/RODRIGUEZ -vs
ABOIAN/FARJAT -
DE LA FUENTE/TORRES -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
VERA ZVONAREVA -vs
SAMANTHA STOSUR -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
NICOLE GIBBS -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
COSSU/MANNARINO -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
MACKENZIE MCDONALD -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΤAΛΝΤΕΡ ΡΙΖ -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
VIKTORIA AZARENKA -vs
TAMARA ZIDANSEK -
KATERINA SINIAKOVA -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
LIVE
MUKTIJODDHA SKC 0vs
SAIF SC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 3vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡΑΣΟΛ 1vs
ΟΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΧΟΣΕ 1vs
YPIRANGA-RS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΛΜΕΣ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ 0vs
ΑΒAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
CSP 2vs
TREZE-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 1vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ 0
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 76vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ-ΠΙΝΕ ΜΠΛΟΥΦ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛAΙΟΝΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 78vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 73vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΙΛΟΡ ΜΠΕΑΡΣ 71vs
ΤΕΞΑΣ ΤΕΚ ΡΕΝΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 70vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
TOLUCA (W) 0vs
PACHUCA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEON (W) 3vs
SAN LUIS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIGRES (W) 3vs
MONARCAS MORELIA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB TIJUANA (W) 3vs
CLUB AMERICA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 134vs
SOUTH BAY LAKERS 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 1vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ 0vs
REAL SANTA CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAVALIER 0vs
ARNETT GARDENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ 3vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ 2
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 -vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 -vs
DNIPRO-1 U21 -
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -vs
ΕΛΒΙΒ U21 -
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 -vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ -vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
INDIAN ARROWS -vs
ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΑΓΙΑΞ U19 -vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
ΣΟΥΓΟΝ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ΑΛΣΧΟΥΛΑ -vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ -
ΑΛ ΤΑΙ -vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ -
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ -
ΑΛ ΖΙΛ -vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ -
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
ΚΙΓΚAΛΙ -vs
ΜΟΥΧAΝΓΚΑ -
ΜΟΥΚΟΥΡΑ -vs
ΧΙΡΟΖ -
ΕΣΠΟΙΡ -vs
ΓΚΙΚΟΥΜΠΙ -
KIYOVU SPORTS -vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
ES GUELMA -vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
ASM ΟΡAΝ -vs
ΣΧΛΕΦ -
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ -vs
ΠΡΟΛAΙΝ -
BUSOGA UNITED -vs
ΚΕΙΤΟΥΜ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ 1948 -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
ΣAΝΤΝΕΣ -vs
ΧΟΝΚΑ -
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
SV PACHERN -vs
FELDKIRCHEN -
KLAGENFURT AMATEURE -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
FEHRING -vs
SV DEUTSCH GORITZ -
SK WERNDORF -vs
TOBELBAD -
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ -vs
ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ -
SV STRASS -vs
SIEBING -
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -vs
ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ -
ΓΚΟΖΕΝΧΑΙΜ -vs
FC BASARA MAINZ -
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ -vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ -
ΣAΜΑΡΑ -vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΙΣΕΡΙ ΜΠAΣΚ. (Γ) -
ELAZIG (W) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ) -
VICTORIA GRODNO (W) -vs
VICTORIA BREST (W) -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
IBAR ROZAJE -vs
VLLAZNIA -
ΓΙΑΝΓΚ ΑΦΡΙΚΑΝΣ -vs
MBAO FC -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
BK OΓΚΡΕ -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
MACCABI RA'ANANA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ -
ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ -vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
CSM ΟΡΑΝΤΕΑ -vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΜΠAΣΚΕΤ ΚΟΣΤΑ (Γ) -vs
ΡΑΓΚΟΥΣΑ (Γ) -
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ -vs
ΚΟΥΙΜΠΕΡ -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΦΟΛΚΕΡΚ -
ΝΤΑΜΠAΡΤΟΝ -vs
ΦΟΡΦΑΡ -
ΚΛAΙΝΤ -vs
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ -
ΝΤAΝΓΚΑΝΟΝ -vs
ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ -
ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ -
ΚΟΛΕΡΕΙΝ -vs
ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ -
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ -vs
ΧAΡΟΓΚΕΙΤ ΤAΟΥΝ -
ΦΙΛΝΤΕ -vs
ΝΟΤΣ ΚAΟΥΝΤΙ -
ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΜΠΑΡΝΕΤ -vs
ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ -
ΧAΛΙΦΑΞ -vs
ΣAΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΤΣΟΡΛΙ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚAΖΟΥΑΛΣ -vs
ΙΣΤ ΘAΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΕΝΦΙΛΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΟΥΙΣ -
ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ -vs
ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤAΟΥΝ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -
ΝΤΑΝΤΙ -vs
ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΙΝΒΕΡΝΕΣ -vs
ΜΟΡΤΟΝ -
ΕΙΡ -vs
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠAΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ -vs
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣAΟΥΘ -
ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -vs
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ -
ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ -vs
ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ -
ΜΠΡAΚΛΙ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΜAΤΛΟΚ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ -
ΓΟΥΙΤΜΠΙ -vs
ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ -
ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ -vs
ΡAΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ -
ΑΣΤΟΝ -vs
ΓΟΥAΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΦΛΙΝΤ ΤAΟΥΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΠΡΕΣΤAΤΙΝ -</