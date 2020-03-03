ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 111vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
LIVE
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 1vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 1
LIVE
KLEIN/PUODZIUNAS 1vs
COURT/SWEENY 0
LIVE
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 0
LIVE
HSU/ROMIOS 1vs
ADDISON/DELANEY 0
LIVE
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 1vs
MUSTAFA CAN GUNES 0
LIVE
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 0vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 1vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 2vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 1vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 1vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHIARA DI TOMMASO 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRANKOVIC/FOWLER 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
GARLAND/KUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ 1vs
SLOANE STEPHENS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARAD/MATARUGA 0vs
POULOS/SYMONS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
BARRY/TOMIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
HONDO/KAWAMURA 0vs
BAINS/BEREZOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
OSBORNE/SHARMA 0vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARCLAY/MEAGHER 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELLAVEDOVA/MA 0vs
CORBETT/IBRAHIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 2vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
UREKE/ZAKARLYUK 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/SMITH 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DI TOMMASO/MARSHALL 0vs
HOSOGI/MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELANEY/MAHER 0vs
PURCELL/PUTTERGILL 2
ΤΕΛΙΚΟ
NOGUCHI/TAJIMA 2vs
CRNOKRAK/GREEN 0
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ -
LEE SO-RA -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
RISA USHIJIMA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ADESUWA OSABUOHIEN -
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ -vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -
UCHIJIMA/ZHANG -vs
KAJITANI/SATO -
KAJI/NAMIGATA -vs
KOBORI/SHIMIZU -
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -vs
ANDRES HAEFELE -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ -
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
HUA RUNHAO -vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
MA/XUN -vs
HONTAMA/KUWATA -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ -
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
GOKBERK SARITAS -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ALEC BECKLEY -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
HAJEK/VILARDO -vs
KOVACIC/PECAK -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
RASLAN/SANCHEZ -
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
PUJOL NAVARRO/SAEZ -vs
ALTUNA/WILLIS -
RAMADAN/SHAABAN -vs
AMR/HABIB -
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -vs
CHRISJAN VAN WYK -
IMANISHI/YONEHARA -vs
HAYASHI/MORISAKI -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
HIRATA/NAGATA -vs
AYUKAWA/SEMA -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
STAMATIOS KAPIRIS -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
JANI/SHERIF -vs
ANIL/VANGELOVA -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
J. BOUZAS MANEIRO -vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
MAYYA GORBUNOVA -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
DALILA SPITERI -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
JIRI LEHECKA -vs
DUSTY BOYER -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ANSHBA/PACHKALEVA -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
REBEKA MASAROVA -
VERA LAPKO -vs
CAMILA GIORGI -
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
LUKAS KRAINER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
LAMENS/SIMION -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
CHRISTOFFER SOLBERG -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
CAIJSA HENNEMANN -vs
MARTINA BIAGIANTI -
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ -vs
TENA LUKAS -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
LARA VAN DER MERWE -
ADAMEK/AMIROV -vs
IGOSHIN/TYURNEV -
BEREZNYAK/KIMCHI -vs
FALKOWSKA/KUBKA -
ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
KRASNOVA/SELEKHMETEV -vs
KALAITZIS/PYSSON -
CREPALDI/RICCA -vs
GENGEL/POLJAK -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
CRETU/IVANOV -vs
JERMAR/POSPISIL -
BOONE/OSABUOHIEN -vs
ALHUSSEIN/ZOLOTAREVA -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
DELIEN KLEINHANS -
MANAFOV/PICHLER -vs
MOHD/SYED NAGUIB -
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
BARAN CENGIZ -
NABIL/RAMY -vs
LEE/ROMEO -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ -vs
JIL BELEN TEICHMANN -
HERAZO/LIZARAZO -vs
GALFI/STRAKHOVA -
DUDDUPUDI/GUNDUBOINA -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
DANILINA/KOVAL -vs
GUO/HAN -
BOYER/DAMM -vs
DIARRA/NOUZA -
ΜΑΡΤΙΝΟΦ ΝΤΙAΝΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
OZ/SEZER -vs
KAN/MOLINARO -
SAKELLARIDIS/SAKELL. -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
JASMIJN GIMBRERE -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
HELLER/TOREBKO -vs
BATTAGLINO/MICELI -
GIRARDI/KULHAVA -vs
MIHAIL/TREVISAN -
LORENZO ROTTOLI -vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ASTAKHOVA/DEMA -vs
BAYKAN/KAJEVIC -
BILGIN/ILKEL -vs
CEPEL/VEREMEYCHUK -
ROBILLARD-MILLETTE -vs
ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
BEJENARU/SCHWARTZMAN -
JANIS/NAREYKA -vs
HAMPEL/OBERLEITNER -
CHLPAC/MARTINICH -vs
FULOP/KALLISTROU -
BERGEN/DUCA -vs
MATOULA/SPIRIDIS -
AHREN MOONGA/NG -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
CAPPELLETTI/ROCCHETT -vs
CUROVIC/OSTLUND -
BOMBARA/MARINO -vs
DEMEROUTIS/EHRENSCH. -
CORNUT/SCHMITZ -vs
HODKIN/SCHINAS -
ΑΤΖΟΥΚΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΧΕ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
FOUAD/FOUAD -vs
NOVAC/VIG -
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
CARIPI/HUNTER -vs
KRSTIN/RADOJKOVIC -
LO/MORITANI -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
MARETHA BURGER -vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
INIGO CERVANTES -vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BIZHUKOVA/MATUSOVA -
FRIEDSAM/MINELLA -vs
PAAR/WACHACZYK -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
GIANNI MINA -vs
JULES OKALA -
TSHEGOFATSO TSIANG -vs
BERFU CENGIZ -
CARR/DENOLLY -vs
CHINGONO/TSIANG -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
CAMERANO/VAN POPPEL -
MANJI/STEVENSON -vs
OKAMURA/WATANABE -
BECKER/MALAN -vs
KRUGER/LOUBSER -
DALLA VALLE/ZIMA -vs
GIACOMINI/KIVATTSEV -
JASKIEWICZ/SHAN -vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -
HE/HUA -vs
EVERY/PISANE -
TURKER/AKKOYUN -vs
BORZA/DIMA -
JANDRIC/RAJKOVIC -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
KALYANPUR/SURESHKUM. -vs
BINDA/MINC -
GORBUNOVA/ZAWADZKA -vs
GADIENT/KARAMOKO -
COLMEGNA/SPITERI -vs
ARCIDIACON/HORACKOVA -
GADAMAURI/HASSON -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
GASPAR/MASAROVA -vs
CADAR/STAMATOVA -
ERNAELSTEEN/MEERSCH. -vs
BOBROV/ERLER -
IONE/LEHECKA -vs
THANOS/XILAS -
BOUZAS/CUSTIC -vs
KLASEN/KOELZER -
CELEBIC/SAVELJIC -vs
KAPIRIS/STAMOULOS -
NIEDERMEIER/ZUND -vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA -
DIATCHEN./DZALAMIDZE -vs
BUCSA/HEISEN -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
GRANOLLERS/VERVOORT -vs
GAKHOV/LOPEZ -
MOLINO/OLIVER -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
MITU/OLARU -vs
CASCINO/JACQUEMOT -
ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ -
JUAN OTEGUI -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
DESCHAMPS/VALSECCHI -
BENJAMIN AMBROSIO -vs
JOAO PEDRO SORGI -
HEATHER WATSON -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
CEKIRGE/FERNANDEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
LAUREN DAVIS -vs
ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ -
D. DUTRA DA SILVA -vs
S. RODRIGUEZ TAVERNA -
ΑΛΤΜAΙΕΡ ΝΤAΝΙΕΛ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ALCARAZ/PEREZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
PURCELL/SMITH -vs
COSSU/MANNARINO -
DARYA KASATKINA -vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ -
JUAN CERUNDOLO -vs
GUIDO JUSTO -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
DIAZ ACOSTA/TIRANTE -
KATERINA BONDARENKO -vs
SARA SORRIBES TORMO -
LISTER/SIZIKOVA -vs
KATO/WANG -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
AGUSTIN VELOTTI -
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ROUMANE/SLOBODCHIKOV -vs
KOUZNETSOV/MARTINEZ -
PRIHODKO/WEIS -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
CERVANTES/ROCA -vs
HAMOU/MINA -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
LESLEY PATTINAMA -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
JESSICA PEGULA -
ΣΜΙΘ ΚΙΓΙAΝ -vs
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -
NOAH RUBIN -vs
LUCAS POUILLE -
ANNA KALINSKAYA -vs
USUE ARCONADA -
MONA BARTHEL -vs
IRINA BEGU -
SEM VERBEEK -vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -
OLIVIERI/VILARO -vs
URYSON/VILLANUEVA -
BERNARD TOMIC -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
DOLEHIDE/SHARMA -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
BAEZ/GALARZA -vs
ARRECHE/CASANOVA -
CAROU/COMESANA -vs
ARGUELLO/EGEA -
DUTRA DA SILVA/SORGI -vs
HIDALGO/MONZON -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
JASON KUBLER -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -vs
WANG XINYU -
LESYA TSURENKO -vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
HARRIET DART -vs
LAURA SIEGEMUND -
YANINA WICKMAYER -vs
MADISON BRENGLE -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -
ΝAΝΤΑ ΓΚΟΒΙΝΤ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
ADAMCZAK/SANCHEZ -
JUSTO/RODRIGUEZ -vs
ABOIAN/FARJAT -
DE LA FUENTE/TORRES -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
VERA ZVONAREVA -vs
SAMANTHA STOSUR -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
NICOLE GIBBS -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
COSSU/MANNARINO -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
MACKENZIE MCDONALD -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
VIKTORIA AZARENKA -vs
TAMARA ZIDANSEK -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ 0vs
ΑΒAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 3vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡΑΣΟΛ 1vs
ΟΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΧΟΣΕ 1vs
YPIRANGA-RS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΛΜΕΣ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
CSP 2vs
TREZE-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 1vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ 0
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 134vs
SOUTH BAY LAKERS 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 73vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 76vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ-ΠΙΝΕ ΜΠΛΟΥΦ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛAΙΟΝΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 78vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 70vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΙΛΟΡ ΜΠΕΑΡΣ 71vs
ΤΕΞΑΣ ΤΕΚ ΡΕΝΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
TOLUCA (W) 0vs
PACHUCA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEON (W) 3vs
SAN LUIS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIGRES (W) 3vs
MONARCAS MORELIA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB TIJUANA (W) 3vs
CLUB AMERICA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 1vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ 0vs
REAL SANTA CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAVALIER 0vs
ARNETT GARDENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ 3vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ 2
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
MUKTIJODDHA SKC -vs
SAIF SC -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 -vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 -vs
DNIPRO-1 U21 -
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -vs
ΕΛΒΙΒ U21 -
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 -vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ -vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
INDIAN ARROWS -vs
ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΑΓΙΑΞ U19 -vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΣAΝΤΝΕΣ -vs
ΧΟΝΚΑ -
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
SV PACHERN -vs
FELDKIRCHEN -
KLAGENFURT AMATEURE -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
FEHRING -vs
SV DEUTSCH GORITZ -
SK WERNDORF -vs
TOBELBAD -
SV STRASS -vs
SIEBING -
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -vs
ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ -
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ -vs
ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ -
ΓΚΟΖΕΝΧΑΙΜ -vs
FC BASARA MAINZ -
ΑΛΣΧΟΥΛΑ -vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ -
ΑΛ ΤΑΙ -vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ -
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ -
ΑΛ ΖΙΛ -vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ -
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
ΣΟΥΓΟΝ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ΚΙΓΚAΛΙ -vs
ΜΟΥΧAΝΓΚΑ -
ΜΟΥΚΟΥΡΑ -vs
ΧΙΡΟΖ -
ΕΣΠΟΙΡ -vs
ΓΚΙΚΟΥΜΠΙ -
KIYOVU SPORTS -vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
ES GUELMA -vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
ASM ΟΡAΝ -vs
ΣΧΛΕΦ -
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ -vs
ΠΡΟΛAΙΝ -
BUSOGA UNITED -vs
ΚΕΙΤΟΥΜ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ 1948 -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ -vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ -
ΣAΜΑΡΑ -vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 -vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 -
VICTORIA GRODNO (W) -vs
VICTORIA BREST (W) -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΓΙΑΝΓΚ ΑΦΡΙΚΑΝΣ -vs
MBAO FC -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
CSM ΟΡΑΝΤΕΑ -vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
BK OΓΚΡΕ -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
MACCABI RA'ANANA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ -
ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ -vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ -vs
ΚΟΥΙΜΠΕΡ -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΣΚAΝΘΟΡΠ -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤAΟΥΝ -
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
ΚAΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ -vs
ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΤΕΝΧAΟΥΣΜΙΟΥΡ -
ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΜΠΑΡΝΕΤ -vs
ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ -
ΧAΛΙΦΑΞ -vs
ΣAΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΤΣΟΡΛΙ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ -vs
ΧAΡΟΓΚΕΙΤ ΤAΟΥΝ -
ΦΙΛΝΤΕ -vs
ΝΟΤΣ ΚAΟΥΝΤΙ -
ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ -vs
ΧAΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ -
ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ -vs
ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ -