Ο Κρόος είχε 94% επιτυχίας με μία μόνο άστοχη πάσα στο Clasico!

Οι νεαροί εν δυνάμει αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν την διαφορά στη νίκη πρωτιάς απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όμως, δίχως την συνεισφορά των «παλιών» πιθανόν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.

Χωρίς τον Τόνι Κρόος, για παράδειγμα, να κόβει και να ράβει στον χώρο του κέντρου, η Ρεάλ δεν θα είχε την ισορροπία που παρουσίασε ειδικά στο δεύτερο μέρος.

Ο Γερμανός μέσος πραγματοποίησε μια φανταστική εμφάνιση, λειτουργώντας μαεστρικά στη μεσαία γραμμή και μαζί με τον Κασεμίρο έχτισαν τον δρόμο προς τη νίκη της Βασίλισσας.

Η στατιστική αποτύπωσε και με το παραπάνω την προσφορά του στο μεγάλο ματς, καθώς ο Κρόος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με ποσοστό 94% επιτυχίας στις πάσες, σημειώνοντας το τρομερό 65/66, με μόλις μία, δηλαδή, λανθασμένη τροφοδότηση!

Κι όμως, ο Γερμανός έχει σημειώσει και καλύτερα ποσοστά στην καριέρα του, φτάνοντας το εξωπραγματικό 98% στο ματς με την Χετάφε το 2018, σε πάνω από 100 πάσες συνολικά.

65 of 66 passes completed in Real Madrid's victory over Barcelona in #ElClasico.

Toni Kroos has got the Midas touch! pic.twitter.com/Zlete0ublN

— DW Sports (@dw_sports) March 2, 2020