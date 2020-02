Κροος: «Ήταν έτοιμο το συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ και μετά... απολύθηκε ο Μόγιες»!

Πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι η ιστορία; Πόσα πράγματα μπορεί να επηρεάσει μια εξέλιξη; Μια υπογραφή; Ένα συμβόλαιο που έμεινε δίχως μελάνι από στυλό;

Κάπως έτσι συνέβη και στην περίπτωση του Τόνι Κροος με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από έξι χρόνια. Ο Γερμανός χαφ μιλώντας στην ιστοσελίδα The Athletic αποκάλυψε ότι όλα είχαν μπει σε μια σειρά για να υπογράψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά τελικά φόρεσε τα λευκά της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Μόγιες είχε έρθει να με δει κάποιες φορές και η αλήθεια είναι ότι το συμβόλαιο ήταν έτοιμο... Ωστόσο, ο Μόγιες απολύθηκε κι έπειτα δεν ξανάκουσα κάτι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν υπήρχε επικοινωνία... Άρχισα να έχω αμφιβολίες. Ο Αντσελότι με προσέγγισε τότε στη Ρεάλ... Και αυτό ήταν όλο» ήταν τα λόγια του πολύπειρου μέσου της «βασίλισσας» που σίγουρα δεν το έχει μετανιώσει έπειτα από τόσες επιτυχίες με τους «μερένγκες»...

Manchester United nearly signed Toni Kroos in 2014.

Then Moyes was fired, Real Madrid called and Kroos went. pic.twitter.com/GYyRrW9dYt

— B/R Football (@brfootball) February 25, 2020