Ο νεαρός επιθετικός με ατομική ενέργεια στα τελευταία λεπτά από αριστερά κατάφερε να πατήσει περιοχή και να κάνει όμορφο τελείωμα για να γράψει το τελικό 2-0 για την Castilla.

Παρ' όλα αυτά, οι αντίπαλοί του είχαν παράπονο καθώς θεώρησαν ότι έπρεπε να βγάλει τη μπάλα έξω καθώς υπήρχε πεσμένος παίκτης στο χορτάρι. Ο τερματοφύλακας της San Sebastian de los Reyes πήγε κατευθείαν πάνω του να παραπονεθεί, με αποτέλεσμα ο Ροντρίγκο πάνω στην ένταση να πανηγυρίσει μπροστά του!

Αυτό έκανε τον ρέφερι να του βγάλει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και να του δείξει το δρόμο για τ' αποδυτήρια, με τον Βραζιλιάνο να μην το σκέφτεται εκείνη τη στιγμή αλλά σίγουρα να το μετανιώνει.

Βάσει κανονισμών δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ζινεντίν Ζιντάν και την ανδρική ομάδα αν ήθελε ο Γάλλος τεχνικός να τον υπολογίσει για το clasico με τη Μπαρτσελόνα την 1η Μαρτίου...

Rodrygo solo goal with Castilla and being sent off after responding to goalie provocation (goalie didn’t get a yellow)pic.twitter.com/mySTllDrdG

— RM Play (@RMPIay) February 23, 2020