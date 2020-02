Το απίθανο γκολ του Λιονέλ Μέσι κόντρα στην Έιμπαρ περιλάμβανε μια καταπληκτική «ποδιά» στον Νάτσο Αρμπίγια, η οποία έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να ανεβάσει, στον επίσημο λογαριασμό της, μερικές από τις πιο ωραίες «ποδιές» του Αργεντινού σούπερ σταρ από τότε που παίζει στην πρώτη ομάδα της Μπάρτσα. Απολαύστε τις!

There's something familiar about that goal #Messi just scored ... pic.twitter.com/PMYv20HBmf

— FC Barcelona (FCBarcelona) February 22, 2020