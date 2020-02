Εντυπωσιάζει η φανέλα της Μπαρτσελόνα για την επόμενη σεζόν (pic)

Την ώρα που τα αγκάθια στην σεζόν της Μπαρτσελόνα πληθαίνουν, η Nike κάνει το καθήκον της και φροντίζει για την εμφάνιση των Μπλαουγκράνα της επόμενης περιόδου.

Τα πρώτα σχέδια φαίνονται εντυπωσιακά, καθώς μετά την επιβλητική μαύρη φανέλα, αποκαλύφθηκε και η κλασική πρώτη που θα φορούν οι Καταλανοί του χρόνου, η οποία κλέβει τις εντυπώσεις.

Οι ρίγες επιστρέφουν, θέτοντας πίσω στο... ντουλάπι τα τετράγωνα στο κέντρο της, ενώ οι κίτρινες-χρυσές λεπτομέρειες της δίνουν ξεχωριστό στυλ.

Την τριπλέτα εμφανίσεων κλείνει η εναλλακτική ροζ φανέλα.

| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb

— +Barça (@plusbarca_) October 9, 2019