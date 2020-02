Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι προσπαθεί να υπερασπιστεί τον σύλλογό του και να το κάνει αναφέροντας απλά πως θα πρέπει άπαντες να περιμένουν τις εξελίξεις και την προσφυγή της ομάδας του στο CAS μετά την ποινή του διετή ευρωπαϊκού αποκλεισμού λόγω παραβάσεων στους κανονισμούς του Financial Fair Play.

«Ευχαριστούμε την UEFA για την πολύ καλή δουλειά που έκανε...» είχε αναφέρει ο Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου μετά την τιμωρία της Σίτι, με τον Γκουαρδιόλα ν' απαντάει:

«Μη μιλάτε πολύ εκεί... Όλοι έχουν μπλεχτεί σε καταστάσεις ανά περιόδους... Αν είναι χαρούμενοι που τιμωρηθήκαμε, τότε έχω να πω στν πρόεδρο της Μπαρτσελόνα ότι έχουμε το περιθώριο να εναντιωθούμε. Όπως κι εκείνος ζητάει από τον κόσμο να τον πιστεύει έτσι κι εμείς το θέλουμε. Η συμβουλή μου πάντως είναι να μη μιλούν πολύ... Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ίσως στο μέλλον να παίξουμε με τη Μπαρτσελόνα στο Champions League»...

