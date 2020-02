Βραβεία Laureus: Μέσι και Χάμιλτον, μαζί στην κορυφή (vid)

Διπλά ιστορική στιγμή στα βραβεία «Laureus», τα οποία θεωρούνται τα «Όσκαρ» του αθλητισμού. Στο γκαλά που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς μοιράστηκαν δύο ζωντανοί θρύλοι του ποδοσφαίρου και της Φόρμουλα Ένα αντίστοιχα: Λιονέλ Μέσι και Λιούις Χάμιλτον.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έγινε ο πρώτος που παίρνει το βραβείο προερχόμενος από ομαδικό σπορ, αλλά για πρώτη φορά υπήρξε... ισοπαλία στην πρώτη θέση, αφού το βραβείο πήρε και ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα.

Η Αμερικανίδα ολυμπιονίκης της γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς, κέρδισε για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τρίτη συνολικά στην κατηγορία των γυναικών. Οι τενίστες Ρότζερ Φέντερερ και Σερένα Γουίλιαμς είναι οι πολυνίκεις των βραβείων, με πέντε έκαστος.

Ο Μέσι δεν έδωσε το παρών στην βράβευση του, αφού βρίσκεται στο Ντουμπάι, ως πρεσβευτής του Expo2020, το οποίο θα λάβει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021.

Έστειλε, όμως, το δικό του (ευχαριστήριο) μήνυμα...

Lionel Messi becomes the first footballer to receive the #Laureus20 World Sportsman of the Year award

Here's what it means to the FCBarcelona star & reigning #TheBest FIFA Men's Player https://t.co/0bCx57zeyp

— FIFA.com (FIFAcom) February 17, 2020