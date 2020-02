Ο τεχνικός των «μερένγκες», όπως αναφέρει η Marca, δεν πρόλαβε να σταματήσει εγκαίρως όταν το αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά του ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να το χτυπήσει.

Αμέσως και οι δύο βγήκαν από τα οχήματα για να δουν τη ζημιά, δίχως να έχουν υποστεί ούτε γρατσουνιά εκείνοι από την πρόσκρουση.

Ο οδηγός που δέχθηκε το χτύπημα, μόλις αντιλήφθηκε ότι τον είχε τρακάρει ο Ζιντάν, ενθουσιάστηκε και ζήτησε και μια selfie μαζί του για να τον πιστέψουν οι φίλοι του!

«Του είπα ότι θα ήθελα να τον συναντήσω υπό διαφορετικές συνθήκες, αλλά δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα κι αυτό που συνέβη... Ανταλλάξαμε στοιχεία για το περιστατικό και ήταν απόλυτα πρόθυμος και ευγενικός. Δέχθηκε μάλιστα να βγάλουμε και φωτογραφία» είπε ο Ιγκνάσιο Φερνάντεθ, επιπλοιποιός στο επάγγελμα, που σίγουρα θα θεωρεί... το πιο ωραίο τρακάρισμα αυτό που του συνέβη!

Zidane hits a man with his car in Valdebebas and they end up taking a selfie. pic.twitter.com/l0EfrBMy5C

— Feza. (@Fezfutbol) February 13, 2020