Το προφίλ του εναλλακτικό. Η στόφα του ηγετική, αλλά συμβατή με τον αλτρουϊσμό. Αν υπάρχει ένας φορ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που να έχει ταυτιστεί με τις πολλές και διαφορετικές λειτουργίες που επιτελεί στο χορτάρι, αυτός είναι ο Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, πλέον, κατέχει μια πρωτιά αναγνώρισης για το διαφορετικό αγωνιστικό μονοπάτι που ακολούθησε. Δέκα χρόνια στην Βασίλισσα ήταν αρκετά για να τον χρίσουν πρίγκιπα στην κατηγορία των ασίστ.

Μετά την τελική του πάσα για το γκολ του Λούκας Βάθκεθ στην ευρεία νίκη επί της Οσασούνα, ο 32χρονος σέντερ φορ έφτασε τις 132 ασίστ και έθεσε νέο ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλνο, ο οποίος σταμάτησε στις 131.

Μια επίδοση που αποτυπώνει με έντονα γράμματα την συνεισφορά του στην κυριαρχία των Μερένχες κατά την δεκαετή παρουσία του και πιστοποιεί τον ποδοσφαιρικό του πλουραλισμό.

- Karim Benzema now has the most assists in Real Madrid history! pic.twitter.com/sLtQRuzf8o

— Goal (@goal) February 10, 2020