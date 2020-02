Και από το «δόξα τω Θεώ» και πάλι στο «βοήθα Παναγιά» ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Δευτέρας (03/02), οι οποίες αποδείχθηκαν πως εμπεριείχαν κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Ο Ντεμπελέ, λοιπόν, υπέστη ολική ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού μηρού, ένας τραυματισμός που τον είχε «χτυπήσει» και το 2017, τότε όμως στον αριστερό μηρό. Σε εκείνη την περίπτωση, ο 22χρονος Γάλλος είχε μείνει τέσσερις μήνες εκτός γηπέδων και το ίδιο διάστημα κινδυνεύει να μείνει και τώρα.

Μετά τον νέο τραυματισμό του Ντεμπελέ και με δεδομένη την μόνιμη απουσία του σοβαρά τραυματία Λουίς Σουάρες, η Μπαρτσελόνα μένει επί της ουσίας με δύο επιθετικούς (Λιονέλ Μέσι και Αντουάν Γκριεζμάν), στους οποίους προστίθενται πλέον και ο 17χρονος Ανσού Φατί.

Αν ο τραυματισμός επιφέρει απουσία που θα ξεπερνάει το πεντάμηνο, όπως είναι πιθανό, οι Μπλαουγκράνα έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν έναν παίκτη για το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά μόνο αν είναι ελεύθερος ή αγωνίζεται ήδη στην La Liga. Στο Champions League, βεβαίως, θα πρέπει να πορευτεί με τα λίγα που πλέον διαθέτει...

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6

— FC Barcelona (FCBarcelona) February 4, 2020