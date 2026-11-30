H Σεβίλλη πέρασε νικηφόρα από το «Σαν Σεμπαστιάν», επικράτησε 4-2 της Σοσιεδάδ και την έπιασε στην 5η θέση.

Η Σεβίλλη έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων, επικράτησε 4-2 στο «Σαν Σεμπαστιάν» της Σοσιεδάδ και συγκατοικεί μαζί της στην 5η θέση της βαθμολογίας. Οι Σεβιλιάνοι μπήκαν δυνατά κι έκαναν ιδανικό ξεκίνημα, αφού στο 2ο λεπτό πήραν προβάδισμα με τον Κορέια. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και στο 37' πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Η Σοσιεδάδ απάντησε στο 49', καθώς μείωσε με τον Σούσιτς. Το γκολ του Ιγκλέσιας ακυρώθηκε, ωστόσο ο Φοφανά έδωσε προβάδισμα δυο τερμάτων στη Σεβίλλη με το γκολ στο 84'. Ο Ντίας μείωσε στο 90', ωστόσο η Σεβίλλη είχε την τελευταία λέξη, με τον Ρομέρο να διαμορφώνει το 4-2. Ανάσα για τη Βιγιαρεάλ, η οποία επικράτησε 2-1 στο Βίγκο της Θέλτα και βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα.