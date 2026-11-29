Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα στη Μάλαγα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του από τον Παναθηναϊκό

Η Μάλαγα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την αποχώρηση του από τα καθήκοντα του «τριφυλλιού».

Ο 45χρονος Ισπανός θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του συλλόγου ως αθλητικός διευθυντής με συμβόλαιο έως το 2029, ενώ θα έχει ως βοηθό του, τον επίσης Ισπανό, Καρμέλο Ντελ Πόθο, ο οποίος μέχρι τώρα είχε τη θέση που θα αναλάβει ο Κορόνα.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του ύστερα από έναν χρόνο συνεργασίας, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 προσλήφθηκε ως τεχνικός διευθυντής και διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος ενώ το καλοκαίρι ανέλαβε τα καθήκοντα του τεχνικού συμβούλου.