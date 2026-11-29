Επίσημο: Στη Μάλαγα ο Κορόνα μετά τον Παναθηναϊκό
Η Μάλαγα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την αποχώρηση του από τα καθήκοντα του «τριφυλλιού».
Ο 45χρονος Ισπανός θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του συλλόγου ως αθλητικός διευθυντής με συμβόλαιο έως το 2029, ενώ θα έχει ως βοηθό του, τον επίσης Ισπανό, Καρμέλο Ντελ Πόθο, ο οποίος μέχρι τώρα είχε τη θέση που θα αναλάβει ο Κορόνα.
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του ύστερα από έναν χρόνο συνεργασίας, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 προσλήφθηκε ως τεχνικός διευθυντής και διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος ενώ το καλοκαίρι ανέλαβε τα καθήκοντα του τεχνικού συμβούλου.
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Miguel Ángel 'Corona' asume la dirección deportiva hasta 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣. El ejecutivo toledano estará acompañado por Carmelo del Pozo, como adjunto. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Corona! 💙🤍— Málaga CF (@MalagaCF) November 29, 2026
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