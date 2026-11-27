Μπαρτσελόνα: Η σπουδαία κίνηση του Χάνσι Φλικ με το μπόνους πρωταθλήματος
Το τρίτο του πρωτάθλημα σε ισάριθμες σεζόν κυνηγάει φέτος με την Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ, αφού έχοντας κατακτήσει τα προηγούμενα δυο, η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή της La Liga και το +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από 13 αγωνιστικές.
Οι Μπλαουγκράνα θέλουν να χτίσουν μια μίνι-δυναστεία όσον αφορά την εντός συνόρων κορυφαία διοργάνωση, ενώ φυσικά υπάρχει και ο μεγάλος στόχος του Champions League, για τον οποίο ο Γερμανός προπονητής εργάζεται σκληρά.
Πέραν της -αν μη τι άλλο- εξαιρετικής παρουσίας του στους πάγκους όμως, ο Φλικ αποδεικνύεται και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Τουλάχιστονα αυτό αντιλαμβανόμαστε μετά τη διαρροή από το Catalunya Radio, για το τι έκανε τα χρήματα που έλαβε ως μπόνους για την κατάκτηση της περσινής λίγκας.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω μέσο, ο Φλικ δεν κράτησε τα χρήματα για... πάρτη του, αλλά τα μοίρασε ισόποσα σε όλο το προσωπικό που εργάζεται καθημερινά δίπλα στην Μπάρτσα. Πρόκειται για μια ομάδα 35 ανθρώπων που ούτως ή άλλως λαμβάνουν και εκείνοι μπόνους, ωστόσο ο 61χρονος ήθελε να τους ευχαριστήσει ακόμη περισσότερο.
Πρόκειται για μια ενέργεια που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, με εξαίρεση τον Πεπ Γκουαρδιόλα, όταν είχε δωρίσει χρήματα από μια διαφήμιση.
🚨👏 Hansi Flick est bien plus qu’un simple entraîneur ! Cet été, de sa propre initiative, Hansi Flick a décidé de partager équitablement sa prime de titre en Liga avec l’ensemble du personnel qui travaille au quotidien aux côtés de l’équipe première du FC Barcelone. Il s’agit de 35 employés qui bénéficient habituellement d’une prime supplémentaire versée par le club en cas de sacre en championnat. Mais Flick a souhaité aller encore plus loin en leur reversant l’intégralité de sa propre prime de titre, qui a ensuite été répartie équitablement entre eux. Très attaché à cette initiative, l’entraîneur allemand a même contacté directement la direction du Barça afin de s’assurer que chacun reçoive bien sa part. Aucun de ses prédécesseurs n’avait réalisé un geste financier similaire envers ces employés, à l’exception de Pep Guardiola, qui leur avait fait don des revenus d’une campagne publicitaire. Aujourd’hui, Hansi Flick perpétue cet esprit de solidarité à sa manière. . @esport3— Blaugranation (@Blaugranation_) November 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.