Σε μια πολύ σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Χάνσι Φλικ με το μπόνους πρωταθλήματος που έλαβε, όπως υποστηρίζει το Catalunya Radio.

Το τρίτο του πρωτάθλημα σε ισάριθμες σεζόν κυνηγάει φέτος με την Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ, αφού έχοντας κατακτήσει τα προηγούμενα δυο, η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή της La Liga και το +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από 13 αγωνιστικές.

Οι Μπλαουγκράνα θέλουν να χτίσουν μια μίνι-δυναστεία όσον αφορά την εντός συνόρων κορυφαία διοργάνωση, ενώ φυσικά υπάρχει και ο μεγάλος στόχος του Champions League, για τον οποίο ο Γερμανός προπονητής εργάζεται σκληρά.

Πέραν της -αν μη τι άλλο- εξαιρετικής παρουσίας του στους πάγκους όμως, ο Φλικ αποδεικνύεται και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Τουλάχιστονα αυτό αντιλαμβανόμαστε μετά τη διαρροή από το Catalunya Radio, για το τι έκανε τα χρήματα που έλαβε ως μπόνους για την κατάκτηση της περσινής λίγκας.

Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω μέσο, ο Φλικ δεν κράτησε τα χρήματα για... πάρτη του, αλλά τα μοίρασε ισόποσα σε όλο το προσωπικό που εργάζεται καθημερινά δίπλα στην Μπάρτσα. Πρόκειται για μια ομάδα 35 ανθρώπων που ούτως ή άλλως λαμβάνουν και εκείνοι μπόνους, ωστόσο ο 61χρονος ήθελε να τους ευχαριστήσει ακόμη περισσότερο.

Πρόκειται για μια ενέργεια που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, με εξαίρεση τον Πεπ Γκουαρδιόλα, όταν είχε δωρίσει χρήματα από μια διαφήμιση.