Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι του Ρομάριο, όπου αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στον θρύλο του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Ρομάριο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο σπουδαίος Καταλανός τεχνικός βρίσκεται στη χώρα του καφέ και απολαμβάνει την... ελευθερία του, έχοντας αποχωρήσει από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, κλήθηκε να απαντήσει και σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να αναλάβει τη Σελεσάο, λέγοντας διπλωματικά πως αυτό μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον.

Φυσικά, από τα λόγια του, ξεχώρισαν οι ατάκες για Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Όταν ρωτήθηκε για το τι τον έκανε να ξεχωρίσει από τους άλλους προπονητές, ο Πεπ είπε μια λέξη «Μέσι», και στη συνέχεια αποθέωσε τον Αργεντίνο.

«Όταν έχεις έναν τόσο καλό παίκτη, αυτομάτως σε κάνει και εσένα πολύ καλό προπονητή. Δεν έχω ξανά δει παίκτη σαν αυτόν, να μπορεί να σκοράρει χατ-τρικ και να δίνει τρεις ασίστ κάθε τρεις μέρες. Το έκανε ακόμη και στις προπονήσεις, δεν ήθελε να χάνει ούτε εκεί. Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει είναι η νοοτροπία του. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ξανά κάτι... τέτοιο».

Εν συνεχεία, ο Γκουαρδιόλα στάθηκε και στον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, χαρακτηρίζοντάς τον εκπληκτικό.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένα άλλο αγωνιστικό θηρίο. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από το να κερδίζει και να αποδεικνύει την αξία του. Σκοράρει με το δεξί, το αριστερό, το κεφάλι. Είναι εκπληκτικός».