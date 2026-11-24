Ο CEO της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος της La Liga, με αφορμή χρηματοδότηση προς την UEC.

Μια ξαφνική είδηση προέκυψε κατά τη σημερινή (24/11) συνέλευση του διοικητικού συμβουλίου της La Liga στη Μαδρίτη, με τον αντιπρόεδρο (της λίγκας) και CEO της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ να παραιτείται.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η απόφασή του αυτή φαίνεται να σχετίζεται με μια φερόμενη χρηματοδότηση της Union of European Clubs από πλευράς La Liga, η οποία ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο ευρώ, με τον ίδιο (σσ Άνχελ Χιλ) να αποτελεί -επίσης- μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEC.

Έτσι, αφήνει το αξίωμα που κατείχει από το 2020, στο πλάι του προέδρου, Χαβιέρ Τέμπας.