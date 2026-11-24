Τον γύρο του διαδικτύου κάνει video με τον Γιορέντε να ταΐζει την κόρη του χαβιάρι και τα σχόλια μόνο καλά δεν είναι...

Χαμός έχει γίνει στα social media με αφορμή μια ανάρτηση του Μάρκος Γιορέντε. Καθώς ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ταΐζει χαβιάρι τη μικρή του κόρη, και η κίνηση αυτή έγινε γρήγορα θέμα αντιπαράθεσης.

Στο video φαίνεται η μόλις ενός έτους και εννέα μηνών κόρη του, η οποία απολαμβάνει χαβιάρι μαζί με τον πατέρα της. Μάλιστα ο Γιορέντε έγραψε και στο insta story: «Το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να με κάνει να απολαμβάνω το γεγονός ότι μου παίρνει το μισό φαγητό».

Βέβαια τα όσα ακολούθησαν μόνο θετικά δεν ήταν, αφού τα σχόλια έπεφταν σαν... βροχή. Αρκετοί χρήστες στο X κατηγόρησαν τον Ισπανό για επίδειξη πλούτου και πολυτέλειας, με ορισμένους να κάνουν λόγο για αλαζονεία και έλλειψη μέτρου.

«Είναι η απόλυτη επίδειξη αλαζονείας, έχει χάσει εντελώς το μέτρο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Περισσότερο γελοίο παρά οτιδήποτε άλλο».

El excéntrico vídeo de Marcos Llorente dándole caviar a su hija desata muchas críticas: "Es ir de sobrado", "es ridículo..." https://t.co/gkL61SqcB3 — 20minutos.es (@20m) November 23, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πάντως πως δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Ισπανός μπακ απασχολεί με τις διατροφικές του επιλογές, καθώς έχει εκφράσει και στο παρελθόν τις ιδιαίτερες απόψεις του γύρω από τη διατροφή και την ευεξία και αν δει κάποιος το προφιλ που διατηρεί στα social θα καταλάβει τις ιδιαιτερότητες του.