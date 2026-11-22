Βιγιαρεάλ: Ο Πεπέ κερδίζει το βραβείο για τον πιο παράξενο τραυματισμό
Έναν από τους πιο παράξενους τραυματισμούς που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια φέρεται να υπέστη ο Νικολά Πεπέ, με το ισπανικό DAZN να αναφέρει πως ο μεσοεπιθετικός της Βιγιαρεάλ έχασε πέντε ματς τον Οκτώβριο επειδή έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια.
Ο λόγος; Είχε δει την έκλειψη ηλίου που ήταν ορατή σε Ισπανία και Γαλλία τον Αύγουστο δίχως να φοράει τα απαιτούμενα προστατευτικά γυαλιά! Μάλιστα, στα social media μπορεί να βρει κανείς και το σχετικό βίντεο που είχε δημοσιεύσει τότε ο Ιβοριανός...
Ο 31χρονος εξτρέμ είχε χάσει τρεις αγώνες La Liga και δύο Champions League, επιστρέφοντας στη δράση στα τέλη Οκτωβρίου, με το πρόβλημα, προφανώς, να έχει επιλυθεί - και τον ποδοσφαιριστή πάντως να επανεμφανίζεται με ειδική μάσκα.
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El propio Nicolás Pépé grabó el eclipse con su móvil, donde sale mirando directamente al sol sin ningún tipo de protección. Él mismo colgó el momento en sus redes sociales. https://t.co/W2xDQrvvrx— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 22, 2026
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