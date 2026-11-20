Στο επίκεντρο των ερωτήσεων πριν από το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα βρέθηκε ο Βινίσιους, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να καλείται να σχολιάσει την επιστροφή του Βραζιλιάνου μετά την ολοκλήρωση της ποινής του.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο απέφυγε να δώσει έκταση στο συγκεκριμένο ζήτημα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τη Θέλτα, για την 13η αγωνιστική της La Liga, επιλέγοντας αρχικά μια σύντομη και αινιγματική τοποθέτηση.

«Δεν έχω πολλά να πω. Η αρχή της σεζόν τελείωσε, τώρα έχουμε χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον ωστόσο, στράφηκε στη συνέχεια στο ενδεχόμενο συμμετοχής του να ξεκινήσει ο Βινίσιους βασικός.

«Βασικός, αναπληρωματικός ή ακόμη και στην εξέδρα δεν έχει καμία σημασία. Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πρέπει να αγωνίζονται με το ζόρι, κανένας δεν είναι πιο προνομιούχος από τον άλλο. Όλοι δουλεύουν για την ομάδα», απάντησε.