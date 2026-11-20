To μήνυμα του Μουρίνιο για τον Βινίσιους: «Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται με το ζόρι»
Ο Ζοσέ Μουρίνιο απέφυγε να δώσει έκταση στο συγκεκριμένο ζήτημα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τη Θέλτα, για την 13η αγωνιστική της La Liga, επιλέγοντας αρχικά μια σύντομη και αινιγματική τοποθέτηση.
«Δεν έχω πολλά να πω. Η αρχή της σεζόν τελείωσε, τώρα έχουμε χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το ενδιαφέρον ωστόσο, στράφηκε στη συνέχεια στο ενδεχόμενο συμμετοχής του να ξεκινήσει ο Βινίσιους βασικός.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
«Βασικός, αναπληρωματικός ή ακόμη και στην εξέδρα δεν έχει καμία σημασία. Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πρέπει να αγωνίζονται με το ζόρι, κανένας δεν είναι πιο προνομιούχος από τον άλλο. Όλοι δουλεύουν για την ομάδα», απάντησε.
🚨‼️ MOURINHO: "Tengo POCO QUE DECIR de las declaraciones de Vinicius. El verano y el inicio de la temporada han pasado, ahora es otoño y estamos en el periodo que nos interesa" 💥 "El impacto del Mundial YA HA PASADO. Quizá Vini podría NO HABER DICHO esas cosas, pero no me gusta criticar a alguien que se abre. Ahora nos acercamos a una situación con eliminatorias de Champions, partidos de Liga donde cada punto que se pierde y se gana es decisivo... Y ahí es donde Vinicius puede marcar UNA GRAN DIFERENCIA para nosotros" "Vinicius tiene la experiencia de llegar a estos momentos decisivos y ser DETERMINANTE. Además, es un jugador al que todos QUIEREN en el vestuario. A veces los jugadores como él no encajan en el vestuario, pero con Vinicius es lo contrario. Él está empeñado en volver a ser DECISIVO con el Real Madrid, como lo ha sido muchos años"— Madrid Sports (@MadridSports_) November 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.