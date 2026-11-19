Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε και τον Τσουαμενί μέχρι το 2032
Συνεχίζονται οι ανανεώσεις συμβολαίων στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετά τη χθεσινή (18/11) γνωστοποίηση επέκτασης με τον Αρντά Γκιουλέρ, σειρά πήρε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) και ο Ορελιέν Τσουαμενί.
Όπως στην περίπτωση του Τούρκου μεσοεπιθετικού, έτσι και σε εκείνη του Γάλλου χαφ, η Βασίλισσα προχώρησε σε ανανέωση μέχρι το 2032, δηλαδή για τα επόμενα -περίπου- 5,5 χρόνια (τα συμβόλαια λήγουν 30 Ιουνίου 2032).
Ο Τσουαμενί αποτελεί μέλος των Μερένγκχες από το 2022, όταν και αποκτήθηκε από τη Μονακό για 80 εκατ. ευρώ και συνολικά έχει καταγράψει 205 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 7 γκολ και 9 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει το Champions League του 2024, 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, μια φορά τη La Liga, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.
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Πλέον, σειρά αναμένεται να πάρει και ο Τιμπό Κουρτουά, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως θα συνεχίσει στη Μαδρίτη έως το 2028.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ:
Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ορελιέν Τσουαμενί συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη μας, ο οποίος δεσμεύεται πλέον με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.
Ο Ορελιέν Τσουαμενί εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2022. Στις πέντε σεζόν που φορά τη φανέλα της ομάδας μας, έχει αγωνιστεί σε 205 αναμετρήσεις και έχει κατακτήσει 8 τίτλους: 1 Champions League, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με την οποία έχει πραγματοποιήσει 50 συμμετοχές έως σήμερα και έχει κατακτήσει 1 Nations League το 2021.
Comunicado Oficial: renovación de Tchouameni. https://t.co/xFOlF09uMB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2026
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