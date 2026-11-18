Ο Τιμπό Κουρτουά αναμένεται να υπογράψει σύντομα το νέο του συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει στο κλαμπ έως το καλοκαίρι του 2028.

Δεν το κουνάει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τιμπό Κουρτουά! Ο Βέλγος τερματοφύλακας εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο Νο.1 κάτω από την εστία των Μαδριλένων, οι οποίοι του έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο προκειμένου να παραμείνει και τη νέα σεζόν στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η τρέχουσα συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, όμως όλα δείχνουν πως θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και το 2028. Όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος γκολκίπερ θα υπογράψει σύντομα το νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στη Ρεάλ για ακόμα έναν χρόνο.

Όπερ σημαίνει πως ο Κουρτουά θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια και το 2028, συμπληρώνοντας έτσι δέκα ολόκληρα χρόνια παρουσίας στη Μαδρίτη.

Θυμίζουμε πως οι Μερένγκες τον είχαν αποκτήσει πίσω στο 2018 με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Τσέλσι κι έπειτα από μια δύσκολη πρώτη σεζόν, ο Βέλγος έχει εξελιχθεί σε φύλακα-άγγελο της μαδριλένικης εστίας.