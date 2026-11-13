Η Μπαρτσελόνα μέσω επίσημης ανακοίνωσης γνωστοποίησε την έγκριση νέου δανείου για την ολοκλήρωση του «Καμπ Νόου». Πότε θα είναι έτοιμο.

Μπορεί εδώ και σχεδόν ένα χρόνο στο σπίτι της, το «Καμπ Νόου», ωστόσο η Μπαρτσελόνα ακόμη δεν έχει δει ολοκληρωμένο το σπουδαίο έργο ανακατασκευής του θρυλικού γηπέδου της Βαρκελώνης.

Οι εργασίες ξεκίνησαν επίσημα την 1η Ιουνίου του 2023, ωστόσο ακόμη έχουμε... μέλλον, αναφορικά με την ολοκλήρωσή τους, που θα επιτρέπει σε -σχεδόν- 105 χιλιάδες ανθρώπους να δίνουν το «παρών» στις εξέδρες, όταν τη δεδομένη χρονική στιγμή το γήπεδο φιλοξενεί περί τους 62.652 θεατές.

Σύμφωνα με τη σημερινή (13/11) ανακοίνωση των Μπλαουγκράνα, τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του 2028. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως η Μπάρτσα γνωστοποίησε πως πήρε έγκριση για νέο δάνειο, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να... τελειώσουν οι εργασίες.

Έτσι, το συνολικό κόστος για το νέο Spotify «Καμπ Νόου» και το πρότζεκτ «Espai Barca» αναμένεται να κοστίσει συνολικά 1.8 δισεκατομμύρια ευρώ!