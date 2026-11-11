Μπαρτσελόνα για πάντα: Οι Καταλανοί δημιουργούν μνημείο στο Καμπ Νου για τους φιλάθλους που θέλουν να μείνουν... αιώνια δίπλα στην ομάδα

Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει μια πρωτότυπη πρωτοβουλία για τους πιο πιστούς υποστηρικτές της, δημιουργώντας ειδικό χώρο στο Καμπ Νου, όπου θα μπορούν να φυλάσσονται οι στάχτες τους, για να είναι... πάντα δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα.

Η αιώνια πίστη σε μία ομάδα αποκτά πλέον άλλη διάσταση. Αυτή τη ξεχωριστή πρωτοβουλία πήρε η Μπαρτσελόνα, η οποία προχωρά στη δημιουργία ενός μνημείου στο ανακαινισμένο Καμπ Νου, δίνοντας στους οπαδούς της τη δυνατότητα να βρίσκονται για πάντα στο γήπεδο των Καταλανών.

Το σχέδιο που φέρει την ονομασία «Memorial FC Barcelona», παρουσιάστηκε σύμφωνα με την ισπανική «AS» και προβλέπει τη δημιουργία ενός χώρου 1.500 τ.μ., σε μικρή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο.

Στις εγκαταστάσεις του θα υπάρχουν περίπου 26.600 διαθέσιμες θέσεις για τεφροδόχους, αλλά και 9.000 αναμνηστικές πλάκες. Η πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2027.

Βέβαια, η δυνατότητα αυτή συνοδεύεται και από το αντίστοιχο οικονομικό κόστος. Συγκεκριμένα, η εξασφάλιση μιας θέσης για χρονικό διάστημα δέκα ετών κοστίζει 2.490 ευρώ, ενώ για 25 χρόνια η τιμή διαμορφώνεται στα 4.990 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν εκεί για 50 χρόνια, θα χρειαστεί να καταβάλουν 5.990 ευρώ.

Επιπλέον, θα υπάρχει η επιλογή αγοράς αναμνηστικής πλάκας, με το κόστος να ξεκινά από τα 490 ευρώ. Σε αυτή θα μπορεί να χαραχθεί το όνομα του φιλάθλου, καθώς και ένα προσωπικό μήνυμα στη μνήμη του. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους και όχι μόνο στα μέλη της Μπαρτσελόνα.

A eternal place in our home: The FC Barcelona Memorial takes shape at Spotify Camp Nou. https://t.co/NzOGuoPfgw November 11, 2026

Το εγχείρημα έχει και μια ιδιαίτερα συγκινητική πλευρά. Η αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Έλενα Φορτ, αποκάλυψε πως η δική της γιαγιά ήθελε να βρίσκεται μετά τον θάνατό της κοντά στο Καμπ Νου, για να μπορεί συμβολικά πάντα, να ακούει τους πανηγυρισμούς από τα γκολ της ομάδας.