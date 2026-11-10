Ο Βινίσιους βρέθηκε στο Ντουμπάι και έτυχε... βασιλικής φιλοξενίας.

Η διακοπή των εθνικών ομάδων βρίσκει την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στη Σιγκαπούρη, για φιλικούς αγώνες με την Ιαπωνία και την τοπική εθνική ομάδα, με τον Βινίσιους να βρίσκει ευκαιρία να πεταχτεί για μερικές στιγμές χαλάρωσης στο Ντουμπάι.

Μάλιστα, ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης εθεάθη να απολαμβάνει τη... βασιλική φιλοξενία των ντόπιων, καθώς τον βλέπουμε σε βίντεο να περπατά στον δρόμο έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο που κρατά ομπρέλα για να τον προστατέψει από τον ήλιο και ακόμα έναν που τον δροσίζει με έναν ανεμιστήρα!

Μένει να δούμε αν οι διακοπές θα του επιτρέψουν να καθαρίσει το μυαλό του και να επιστρέψει δριμύτερος, καθώς με ένα γκολ και τρεις ασίστ σε δώδεκα συμμετοχές, έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα των Μερένγκες, προκαλώντας προβληματισμό.