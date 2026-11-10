Ο Σάντι Μίνα ετοιμάζεται να μπει στη φυλακή, έχοντας καταδικαστεί σε ποινή τετραετούς κάθειρξης για σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας το 2017.

Εννέα χρόνια και μερικούς μήνες μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, ο Σάντι Μίνα ετοιμάζεται να μπει στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει την ποινή τετραετούς κάθειρξης στην οποία έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση.

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, το δικαστήριο της Αλμερίας κάλεσε την υπεράσπιση του άλλοτε επιθετικού της Θέλτα και της Βαλένθια προκειμένου να κατατεθούν μέσα σε διάστημα δέκα ημερών οι παρατηρήσεις της αναφορικά με την εκτέλεση της ποινής.

Με την εν λόγω ποινή να ξεπερνά τη διετία, δεν είναι δυνατή η αναστολή της εκτέλεσής της, συνεπώς αυτό που θα ακολουθήσει είναι η έκδοση εντολής για την οικειοθελή μετάβαση του καταδικασθέντος στο σωφρονιστικό ίδρυμα της επιλογής του.

Παράλληλα, οι νομικοί εκπρόσωποι του Μίνα καλούνται να τοποθετηθούν αναφορικά με την τήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στον παίκτη, που δεν πρέπει να πλησιάσει το θύμα σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, καθώς και να μην έρθει σε επικοινωνία με τη γυναίκα για διάστημα δώδεκα ετών.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η έφεση της πλευράς του θύματος, που ζητούσε οκταετή φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση, ενώ επικυρώθηκε η οριστική αθώωση του Νταβίντ Γκολδάρ, που αγωνίζεται από το 2023 στην Πάφο.

Η αποτρόπαια πράξη του Μίνα είχε διαδραματιστεί στις 16 Ιουνίου 2017 σε τροχόσπιτο στην περιοχή Μοχάκαρ της Αλμερία, όταν είχε αναγκάσει σε στοματικό σεξ τη γυναίκα και την είχε κακοποιήσει με τα δάχτυλά του, αφότου την είχε αποτρέψει από το να βγει από το όχημα.