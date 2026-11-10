Ο Τζούντ Μπέλινγκχαμ απάντησε στον Πάμπλο Μαφέο σχετικά με ένα σχόλιο για την Χρυσή Μπάλα.

Ο Τζουντ Μπέλινκγχαμ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πάντα ξεχωρίζει τόσο στο γήπεδο όσο και εκτός με τον δυναμικό χαρακτήρα του.

Τις διάφορες προκλήσεις που μπορούν να συμβούν στη γήπεδο πάντα επιλέγει να τις αντιμετωπίσει όπως στον αγώνα με την Βαλένθια στο Μεστάγια σε ένα ματς που έχει πάντα ένταση.

Ο Άγγλος σε ένα επεισόδιο που καταγράφηκε από τις κάμερες του El Dia Despues στο Movistar απάντησε στον δανεικό απο τον Ολυμπιακό στις νυχτερίδες Πάμπλο Μαφέο αλλά και στον Πεπέλου σε ένα κακόβουλο αστείο για την Χρυσή Μπάλα: «Η Χρυσή Μπάλα; Δεν με νοιάζει η Χρυσή Μπάλα, δεν με νοιάζει η Χρυσή Μπάλα, εσείς την δίνετε; Δεν με νοιάζει η Χρυσή Μπάλα».

"𝐀 𝐦𝐢 𝐧𝐨 𝐦𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐥𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐎𝐫𝐨" 🌟 Jude Bellingham, contra el Valencia. #ElDíaDespués #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/uwt2Q1juDL November 9, 2026

Μπορεί οι Μαδριλένοι να έφυγαν από το Μεστάγια με μια εύκολη νίκη (7/11, 0-3) με τον Μπέλινγκχαμ και τον Μπαπέ να είναι για άλλη μια φορά βασικοί παίχτες. Οι φίλαθλοι της Βαλένθια ήθελαν όμως να αστειευτούν και με τον Κίλιαν Μπαπέ πάνω στο θέμα με την χρυσή μπάλα φωνάζοντας το σύνθημα: «Μπάλα θαλάσσης! Μπαπέ, Μπάλα θαλάσσης». Σε ένα σύνθημα που ο Γάλλος επιθετικός απάντησε με σαρκαστικό χαμόγελο. Θυμίζουμε οτι την φετινή χρυσή μπάλα κατέκτησε ο Χάρι Κέιν με τον Κίλιαν Μπαπέ να τερματίζει δεύτερος στην σχετική λίστα.