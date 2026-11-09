Ο Πάου Κουμπαρσί ανακηρύχθηκε ο νικητής του βραβείου Golden Boy για το 2026, στην σημερινή (09/11) τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σασουόλο της Ιταλίας.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδα της Ισπανίας, Πάου Κουμπάρσι, ανακηρύχθηκε ο νικητής του βραβείου Golden Boy για το 2026 στην τελετή που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (09/11) στο Mapei Football Center της Σασουόλο.

Ο νεαρός επιθετικός των Καταλανών κέρδισε τους Εστεβάο και Τζορέλ Χάτο της Τσέλσι, τον Μάιλς Λιούις-Σκέλι της Άρσεναλ, τον Γιαν Ντιομάντε της Ρεάλ Μαδρίτης και αρκετούς άλλους υποψηφίους, όπως τους δικούς μας Μπάμπη Κωστούλα και Κωνσταντίνο Καρέτσα, για να κατακτήσει το βραβείο.

Ο Κουμπάρσι, ο οποίος διαδέχεται τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Ντεζίρ Ντουέ, ως νικητής του βραβείου, ήταν κεντρικός πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή σεζόν της Μπαρτσελόνα πέρσι, βοηθώντας παράλληλα την Ισπανία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού.

Ο Κουμπαρσί βρέθηκε επίσης στην Καλύτερη Ομάδα της Σεζόν, συνεχίζοντας την τρομερή του φόρμα από το Μουντιάλ, όπου τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου Νεαρού Παίκτη, ενώ πρόσφατα τερμάτισε 12ος στην κατάταξη της Χρυσής Μπάλας, με τον Λαμίν Γιαμάλ να είναι ο μόνος έφηβος που είχε καταταχθεί υψηλότερα από αυτόν.

Έχει συμπεριληφθεί επίσης στην 11άδα της FIFPRO World 2026, μαζί με τον συμπαίκτη του Λαμίν Γιαμάλ, τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Ντέιβιντ Ράγια, τον Λιονέλ Μέσι και αρκετούς άλλους.