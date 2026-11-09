Στα 49 του χρόνια ο μεγάλος Ραούλ Γκονζάλεθ αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή, στη Ρεάλ Οβιέδο.

Τη δυνατότητα να δουλέψει για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα ως πρώτος (προπονητής) ενός συλλόγου δεν μπόρεσε να... αφήσει ο σπουδαίος Ραούλ Γκονζάλεθ, ένα πρόσωπο που ταυτίστηκε τόσο αγωνιστικά, όσο και προπονητικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μια άλλη Ρεάλ, η Οβιέδο, ήταν εκείνη που του προσέφερε αυτή τη δυνατότητα, καθώς μέχρι το 2020, βρισκόταν ως τεχνικός στα αναπτυξιακά τμήματα των Μερένγκχες.

Πλέον, ο άλλοτε ικανότατος στράικερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε έως το 2028 από το κλαμπ της Segunda Division, με στόχο την επιστροφή στη La Liga.