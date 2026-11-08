Η Μπαρτσελόνα με υπογραφή του Φερμίν πήρε το ντέρμπι κορυφής κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 στο Μετροπολιτάνο και βρίσκεται πάλι μόνη πρώτη με 33 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Ρεάλ.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κάνει την ανατροπή με δύο γκολ του Φερμίν και να πάρει μία σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, που την κατέστησε και πάλι μόνη πρώτη στην κορύφη της La Liga, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.



Ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα πραγματοποίησαν οι «ροχιμπλάνκος», απειλώντας πρώτα με τον Άλβαρες στο 6', ο οποίος βγήκε μόνος του απέναντι στον Γκαρθία, αλλά δεν μπόρεσε να σουτάρει, καθώς ο κίπερ της Μπαρτσελόνα βγήκε και τον εμπόδισε.

Ένα λεπτό αργότερα, η κεφαλιά του Πουμπίλ βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ οι Καταλανοί απάντησαν άμεσα, με τον Πέδρι να σημαδεύει επίσης το δοκάρι.

Ωστόσο στο 10', η πίεση των γηπεδούχων απέφερε καρπούς και μία ωραία σέντρα του Άλβαρες βρήκε τον αμαρκάριστο Τζουλιάνο Σιμεόνε, ο Αργεντινός σούταρε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ατλέτικο συνέχισε να πιέζει και στο 26' είχε μεγάλη ευκαιρία με το χαμηλό σουτ του Άλβαρες στην περιοχή, όμως ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Οι «ροχιμπλάνκος» διαχειρίζονταν εξαιρετικά το προβάδισμά τους, μέχρι και το 45', όταν η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Φερμίν στην περιοχή και εκείνος με τη σειρά του έφερε το ματς στα ίσια.

Αποφασισμένη να βρει και άλλο γκολ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα, ωστόσο η Ατλέτικο στο 55' πλησίασε το 2-1, με τον Άλβαρες να βγαίνει σε νέο τετ α τετ με τον Γκαρθία, δεν κατάφερε όμως να τον νικήσει και έστειλε τη μπάλα άουτ.

Στο 66΄ωστόσο, οι Καταλανοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Ο Γιαμάλ έβγαλε μία καταπληκτική πάσα για τον Φερμίν και αυτός με την σειρά του, έγραψε το 1-2. Η ομάδα του Σιμεόνε από την άλλη, δεν μπόρεσε να αντιδράσει και με αυτό το αποτέλεσμα βρέθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 28 βαθμούς.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Γκριμάλντο, Σιμεόνε, Κόκε (72′ Χιούλμαντ), Μπάριος (78′ Ντέιβιντ), Μπαένα (72′ Καρντόσο), Λι (60′ Σέρλοθ), Άλβαρες

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Φαρίνιας (46′ Ντε Γιονγκ), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο (60′ Κρίστενσεν), Πέδρι, Μπερνάλ (74′ Ε. Γκαρθία), Λόπεθ (74′ Γκάβι), Γιαμάλ, Γκόρντον (86′ Γκόρντον), Ραφίνια