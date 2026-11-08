Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών από όλους τους προπονητές στην ιστορία της La Liga, αφήνοντας πίσω ονόματα όπως οι Γκουρδιόλα, Ζιντάν και Αντσελότι!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποδεικνύει ξανά πως το παρατσούκλι του «Special One» μόνο τυχαίο δεν είναι! Ο Πορτογάλος προπονητής επέστρεψε στη Μαδρίτη με αποστολή να επαναφέρει τη Ρεάλ στον ίσιο δρόμο και προς το παρόν φαίνεται πως έχει χτίσει γερές βάσεις ώστε οι Μερένγκες να δώσουν μέχρι τέλους μάχη για τίτλους στο φινάλε της σεζόν.

Υπό τις οδηγίες του, άλλωστε, οι Μαδριλένοι τρέχουν ένα νικηφόρο σερί οκτώ αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, έχουν επιστρέψει για τα καλά στην κούρσα για την κατάκτηση της La Liga και δείχνουν να έχουν βρει την απαραίτητη σταθερότητα για να διεκδικήσουν το θρόνο από τη Μπαρτσελόνα.

Και στο μεταξύ, τα εντυπωσιακά στατιστικά του Μουρίνιο συνεχίζουν να «φουσκώνουν». Μετά τη νίκη των Μαδριλένων επί της Βαλένθια, εξάλλου, το ποσοστό νικών της Ρεάλ επί εποχής Μουρίνιο έφτασε το 77%, επίτευγμα που αποτελεί το κορυφαίο συγκριτικά με όλους τους προπονητές με τουλάχιστον 100 ματς στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Ο Πορτογάλος ξεπέρασε τον Πεπ Γκουαρδιόλα που αποχώρησε από τη Μπαρτσελόνα με ποσοστό νικών στο 76,3%, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Κάρλο Αντσελότι με 71,1%. Στην τέταρτη θέση είναι ο Τσάβι με 69,6%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Ζινεντίν Ζιντάν με 67,8%.