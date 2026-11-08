Η Τενερίφη γίνεται οικογένεια για την κόρη του Ντε Μιγκέλ: Δέσμευση ζωής μέχρι τα 18 της χρόνια

Συγκινητική πρωτοβουλία του ισπανικού συλλόγου για την ενός έτους κόρη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή

Η Τενερίφη δεσμεύτηκε να στηρίξει οικονομικά την κόρη του Χεσούς ντε Μιγκέλ μέχρι να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της, σε μια αξιέπαινη κίνηση αλληλεγγύης μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου επιθετικού.

Ο Ντε Μιγκέλ έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλο ποδοσφαιριστή, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Τενερίφης, Αντόνιο Μανουέλ Πόρο Γρανάδος, επιβεβαίωσε την απόφαση του συλλόγου να αναλάβει τη φροντίδα της μικρής Κάρλα, τονίζοντας ότι η βοήθεια θα υπερβαίνει τις προβλεπόμενες νομικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικοινώνησε με την ομάδα, προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά της. «Σκοπός μας είναι να σταθούμε στο πλευρό του κοριτσιού και να διασφαλίσουμε ότι ολόκληρη η οικογένεια της Τενερίφης θα βρίσκεται δίπλα του. Θέλουμε να το στηρίξουμε τουλάχιστον μέχρι να ενηλικιωθεί. Πρόκειται για μια δέσμευση που αναλάβαμε με πρωτοβουλία του μεγαλομετόχου μας, Ράικο Γκαρθία, και την οποία στηρίζουμε όλοι ανεπιφύλακτα.

Ο σύλλογος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη απέναντι στην οικογένεια του Χεσούς και την κόρη του, Κάρλα. Θα προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια, σε όλα τα επίπεδα, υπερβαίνοντας ακόμη και τις νομικές μας υποχρεώσεις. Εξετάζουμε, μάλιστα, πρόσθετους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης, ώστε οι συνέπειες της απώλειας να επιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο την καθημερινότητα της οικογένειας, τουλάχιστον σε υλικό επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο 25χρονος τερματοφύλακας, Χεσούς Οβόνο, ο οποίος ενεπλάκη στη μοιραία σύγκρουση, περιέγραψε τις ημέρες που ακολούθησαν ως «τις πιο δύσκολες της ζωής του», εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή. Στο κύμα συμπαράστασης προστέθηκε και ο επιθετικός της Έρκουλες, Φραν Σολ, ο οποίος είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην Τενερίφη τη σεζόν 2020-21. Ο ίδιος ξεκίνησε ξεχωριστή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την ενίσχυση της οικογένειας, με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Μεταξύ εκείνων που συνέβαλαν στην προσπάθεια ήταν οι διεθνείς Άλβαρο Μοράτα και Άλεξ Μπαένα, καθώς και πλήθος φιλάθλων. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε ήδη τις 100.000 ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του εκλιπόντος αναμένεται να λάβει περίπου 360.000 ευρώ ως βασική αποζημίωση. Η κινητοποίηση του ποδοσφαιρικού κόσμου αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση αλληλεγγύης, με κοινό στόχο να εξασφαλιστεί ότι η μικρή Κάρλα θα έχει τη στήριξη που χρειάζεται μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα της.