Το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα του Βινίσιους φέρεται πως έχει προκαλέσει αμφιβολίες στον Μουρίνιο, ο οποίος δεν τον θεωρεί πλέον βασικό και αναντικατάστατο στο ρόστερ της Ρεάλ.

Ο Βινίσιους μπορεί να ανανέωσε το καλοκαίρι με τη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2032, όμως το μέλλον στην ισπανική πρωτεύουσα μόνο βέβαιο δεν πρέπει να θεωρείται. Ο Βραζιλιάνος, άλλωστε, ταλαιπωρείται από παρατεταμένο ντεφορμάρισμα και από κάκιστες εμφανίσεις που έχουν ρίξει το status του στη Μαδρίτη, σε σημείο όπου πλέον κινδυνεύει να χάσει τη φανέλα του βασικού.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η ισπανική «AS», η οποία τονίζει πως το κακό του πρόσωπο σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του Ντιομαντέ στο αριστερό άκρο κατά την περίοδο τιμωρίας του Βραζιλιάνου στη La Liga έχουν προκαλέσει έντονες αμφιβολίες στον Ζοσέ Μουρίνιο για τη θέση στα αριστερά της επίθεσης.

Αυτό που παραμένει βέβαιο, πάντως, είναι πως ο Πορτογάλος δεν έχει εγκαταλείψει τη «μάχη» γύρω από τον Βινίσιους κι έχει θέσει ως στόχο να τον επαναφέρει ξανά σε φόρμα. Οι δυο τους φέρεται να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος ώστε ο Βραζιλιάνος να ανακτήσει άμεσα το καλό του πρόσωπο, όμως μέχρι τότε η θέση του στο αρχικό σχήμα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Θυμίζουμε πως τη φετινή περίοδο ο Βινίσιους μετράει μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 12 εμφανίσεις, με την τελευταία του ανησυχητική εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ να προσφέρει ακόμα περισσότερη τροφή στους επικριτές του.