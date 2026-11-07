Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ επιβεβαίωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του στην ισπανική εφημερίδα «Marca», ότι επέλεξε να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως ολοκλήρωσε το... ριφιφι των τελευταιών ετών, καθώς απέκτησε, ως ελεύθερο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως. Φυσικά ο λόγος για τον Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ο οποίος σε μία αποκλειστική συνέντευξη με την ισπανική εφημερίδα «Marca» επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στη βασίλισσα.

Μάλιστα πριν αρχίσει η συνέντευξη η εφημερίδα δώρισε στον νεαρό επιθετικό το πρωτοσέλιδο της που ήταν αφιερωμένο σε εκείνον, με τον ίδιο να ρωτάει χαμογελαστός: «Μπορώ να την κρατήσω;».

Ο 16χρόνος αποκάλυψε επίσης ότι δεν δυσκολεύτηκε να επιλέξει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα, καθώς όταν κλήθηκε να διαλέξει, η απάντηση ήταν μία: «Προφανώς, Μαδρίτη».

Ακόμη, όπως τόνισε, οι φιλοδοξίες του εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την εξασφάλιση μιας μεταγραφής σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης, καθώς ερωτηθείς για τον τελικό στόχο της καριέρας του, απάντησε: «Το όνειρό μου είναι να κερδίσω μια Χρυσή Μπάλα».

🚨 JJ Gabriel habla con MARCA antes de su inminente fichaje por el Real Madrid: "Mi sueño es ganar el Balón de Oro" https://t.co/7GnmkDU0XS 📝 @rdgzcastellanos — MARCA (@marca) November 6, 2026

Ο νεαρός επιθετικός, με Ελληνοκυπριακές ρίζες αποχώρησε πριν λίγες εβδομάδες από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Αγγλία και προπονείται ατομικά στη Μαδρίτη, όπου ο εκπρόσωπός του, Αλί Μπαράτ, χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τους «μερένχες», ενώ παράλληλα αναζητά κατάλυμα για τον παίκτη και την οικογένεια του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης από την πλευρά της θέλει να υπογράψει άμεσα τον Γκάμπριελ και να τον τοποθετήσει στην αναπληρωματική της ομάδα, την Καστίγια, η οποία στο παρελθόν έχει προσφέρει τον δρόμο για την πρώτη ομάδα σε παίκτες όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς ο 16χρόνος παραμένει εγγεγραμμένος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πράγμα που σημαίνει ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο UEFA Youth League, παρά το γεγονός ότι έχει σημειώσει χατ-τρικ στο παρελθόν στη διοργάνωση.

Η εγγραφή του είναι το κύριο ζήτημα που καθυστερεί την επίσημη ανακοίνωση. Οι κανονισμοί της FIFA γενικά περιορίζουν τις διεθνείς μεταγραφές που αφορούν παίκτες κάτω των 18 ετών, αν και υπάρχει εξαίρεση για παίκτες ηλικίας 16 έως 18 ετών που έχουν υπηκοότητα ΕΕ και μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι αν και Άγγλος, το ιρλανδικό διαβατήριο που κατέχει αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επικείμενη μεταγραφή και όπως όλα δείχνουν τον Ιανουάριο θα ολοκληρώθει και επίσημα το deal.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ δεν έχει επιλέξει ακόμη με ποιά Εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, καθώς έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τις εξής χώρες: Κύπρο, Αγγλία, Ιρλανδία και Τρινιντάντ και Τομπάγκο.